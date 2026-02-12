El rock de Paraguay tiene su edición especial de Rolling Stone

La publicación abre con “Actitud progresiva”, de Sergio Ferreira, un texto que revisita los mitos de origen del rock paraguayo en busca de sus raíces más profundas. En esa misma línea de reconstrucción y síntesis histórica, “25 discos esenciales” propone un recorrido a través de canciones, estilos y años para condensar el sonido de la escena nacional.

Entre los perfiles destacados aparece “La balada de Chester Swann”, de Eulo García, mientras que “En este sueño mando yo”, de Mavi Martínez Vrignaud, pone el foco en las músicas paraguayas y su propia narrativa sonora. La dimensión festiva y urbana se aborda en “Fuerte y grave”, que retrata las fiestas mestizas y el impacto del sound system en la noche asuncena.

El fenómeno de los grandes eventos y las gestas alternativas se analiza en “Festivales: el pulso de la escena”. La experimentación sonora tiene su espacio en “Avant pop”, donde Daniel Flores reconstruye la historia de JODI/IODI. En “Kchiporros”, Humphrey Inzillo recoge el testimonio de Chirola Ruiz Díaz sobre el recorrido de la banda.

La nueva generación aparece en “15 artistas”, por Yumber Vera Rojas, mientras que “Trinidad dreaming”, de Sergio Ferreira, ofrece la primera entrevista al baterista de Los Rebeldes. El heavy metal y su vigencia se desarrollan en “Almas de acero”, de Eulo García, y la escena festiva contemporánea se aborda en “Para ser hay que estar”, de Marcos Nde Ramírez.

La identidad cultural como motor creativo se trabaja en “Cuestión de identidad”, de Humphrey Inzillo, que vincula paisaje y cultura guaraní con la música regional. Finalmente, “Disidente”, de Nayla Loza, perfila a Guillermo Rasmussen, voz de Deficiente, y “Cine con acento local”, de Patricia Benítez Rodríguez, amplía la mirada hacia el ámbito audiovisual.

La dirección editorial de esta edición estuvo a cargo de Daniel Flores. Sebastián Ramos se desempeñó como secretario de redacción; Humphrey Inzillo como editor; y Martín Sanzano como subeditor. El equipo se completó con Alejandro López Mella como jefe de arte y Fernando Gutiérrez como editor de fotografía, bajo la coordinación de Roxana Martin.

En la ilustración de tapa participó RNDR Martínez; la foto de contratapa fue gentileza de Kchiporros/Julián Loma; y el retoque digital estuvo a cargo de Reto Estudio.

Colaboraron en esta edición Juan Ignacio Papaleo (diseño), Esteban Aguirre, Patricia Benítez, Sergio Ferreira, Eulo García, Christian Kent, Nayla Loza, Mavi Martínez Vrignaud, RNDR Martínez, Marcos Nde Ramírez y Yumber Vera Rojas.

La producción editorial en Paraguay contó con Luis Bogado (Planeador Producción y Comunicación), Marcos Nde Ramírez (Mamboretá Psicofolk) y Esteban Aguirre (Editorial Dos Maletas).

Con esta edición especial, la música paraguaya queda reunida en un volumen que documenta su diversidad, sus protagonistas y sus procesos, bajo el sello de una de las cabeceras más reconocidas del periodismo musical.

La revista cuesta G. 100.000 y se puede conseguir escribiendo al número (0973) 326-699. Próximamente anunciarán sobre su circulación internacional.