“Una noche para el amor” llega al Teatro Municipal con dos voces y un piano

“Es una noche súper íntima de piano y voz en el teatro. La idea es hacer esa serenata previa al Día de los Enamorados, por más de que caiga viernes 13″, señaló la cantante Andrea Valobra, acerca de este concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

Lea más: Estrenos en cines: “Cumbres borrascosas” trae a las salas un clásico del romance

Desde las 20:00 junto al maestro Sergio Cuquejo en el piano y el cantante Dani Blaires ofrecerán un recorrido por temas románticos, de autores nacionales e internacionales.

Valobra señaló que la intención es que el público pueda pasar una “velada romántica, tranquila, chill, bien de tú a tú”.

Anticipó que estará presentando algunas canciones propias como “Te guardé para mí”, cuyo videoclip acaba de estrenar y que forma parte del EP que lanzó recientemente en torno al libro “Alicia”, de Marcela Bacigalupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La artista afirmó que tampoco faltarán las canciones con las que el público más la identifica como las de la película “El guardaespaldas” y otras que la han acompañado en estos más de 20 años de carrera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También detalló que Dani Blaires estará presentando un repertorio basado principalmente en temas latinos, de artistas como Ricardo Montaner y Luis Miguel.

“Es un desafío para todos”, afirmó Andrea acerca de lo que implica cantar en este teatro solamente acompañada por el piano, sin el respaldo de toda una orquesta.

“Es buenísimo y a mí me encanta. Yo me siento muy cómoda cantando piano y voz, siempre me sentí muy cómoda porque te baja unos cambios”, añadió.

En este sentido, celebró la posibilidad de poder interactuar más con el público, además de sentir la mejor la dinámica entre los artistas que la acompañan en escena.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir a través de Passline (www.passline.com.py).