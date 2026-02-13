Música
13 de febrero de 2026 - 01:00

“Una noche para el amor” llega al Teatro Municipal con dos voces y un piano

La cantante Andrea Valobra será de las protagonistas del recital "Una noche para el amor", en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".
Andrea Valobra, Dani Blaires y el maestro Sergio Cuquejo ofrecerán esta noche el concierto “Una noche para el amor”, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. El concierto promete un recorrido por canciones románticas, para la previa del Día de los Enamorados.

Por Maripili Alonso

“Es una noche súper íntima de piano y voz en el teatro. La idea es hacer esa serenata previa al Día de los Enamorados, por más de que caiga viernes 13″, señaló la cantante Andrea Valobra, acerca de este concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

Desde las 20:00 junto al maestro Sergio Cuquejo en el piano y el cantante Dani Blaires ofrecerán un recorrido por temas románticos, de autores nacionales e internacionales.

Valobra señaló que la intención es que el público pueda pasar una “velada romántica, tranquila, chill, bien de tú a tú”.

Sergio Cuquejo, productor y director de orquesta.
El maestro Sergio Cuquejo estará al piano en este concierto.

Anticipó que estará presentando algunas canciones propias como “Te guardé para mí”, cuyo videoclip acaba de estrenar y que forma parte del EP que lanzó recientemente en torno al libro “Alicia”, de Marcela Bacigalupo.

La artista afirmó que tampoco faltarán las canciones con las que el público más la identifica como las de la película “El guardaespaldas” y otras que la han acompañado en estos más de 20 años de carrera.

También detalló que Dani Blaires estará presentando un repertorio basado principalmente en temas latinos, de artistas como Ricardo Montaner y Luis Miguel.

El cantante Dani Blaires también será parte de este concierto solidario.
El cantante Dani Blaires también será parte de este recital en la previa del Día de los Enamorados.

“Es un desafío para todos”, afirmó Andrea acerca de lo que implica cantar en este teatro solamente acompañada por el piano, sin el respaldo de toda una orquesta.

“Es buenísimo y a mí me encanta. Yo me siento muy cómoda cantando piano y voz, siempre me sentí muy cómoda porque te baja unos cambios”, añadió.

En este sentido, celebró la posibilidad de poder interactuar más con el público, además de sentir la mejor la dinámica entre los artistas que la acompañan en escena.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir a través de Passline (www.passline.com.py).