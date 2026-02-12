Estrenos en cines: “Cumbres borrascosas” trae a las salas un clásico del romance

Nada menos que cinco nuevas películas llegan este jueves a la cartelera de cines de Paraguay, entre las que destaca la nueva película de la cineasta Emerald Fennel, realizadora de Hermosa venganza (2020) y Saltburn (2023).

Se trata de una adaptación de la novela clásica de romance Cumbres borrascosas, de la autora Emily Brontë, que gira en torno al turbulento y acalorado romance entre una mujer de alta sociedad y un hombre con un pasado y origen misteriosos.

La película es protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Jacob Elordi (nominado a un premio Óscar por Frankenstein), y cuenta con una banda sonora que incluye canciones originales de la cantante británica Charli XCX.

Otra novedad de la semana es el thriller Caminos del crimen, basado en la novela Crime 101 de Don Winslow, que sigue a un audaz ladrón que planea un ambicioso golpe mientras un detective de policía le pisa los talones.

El elenco incluye a Chris Hemsworth (Furiosa), Mark Ruffalo (Task), Halle Berry (No te sueltes), Barry Keoghan (Hurry Up Tomorrow) y Monica Barbaro (Un completo desconocido). La dirección es de Bart Layton.

Básquetbol animado, terror biológico y una maldición azteca

También se estrena hoy la película animada deportiva Goat, que trascurre en un mundo de animales y sigue a una joven cabra que busca convertirse en una estrella de básquetbol.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Caleb McLaughlin (Stranger Things), Gabrielle Union (Más barato por docena) y la estrella de la NBA Stephen Curry.

Igualmente, se estrena hoy la comedia de acción y terror Alerta extinción, sobre dos empleados de un local de depósitos que deben luchar por sus vidas cuando un hongo parásito escapa de una base militar subterránea que se encuentra bajo sus pies y desata un ataque de horrores mutantes.

Protagonizan Georgina Campbell (Bárbaro), Joe Keery (Stranger Things) y Liam Neeson (La pistola desnuda) bajo la dirección de Jonny Campbell.

El guion de la película es de David Koepp, quien también escribió grandes éxitos como Parque Jurásico (1993), Misión Imposible (1996) o Spider-Man (2002).

Finalmente, se estrena el filme de terror El sonido de la muerte, sobre un grupo de adolescentes que encuentra una reliquia azteca que desata una terrible maldición sobre ellos.

La película es protagonizada por Dafne Keen (Deadpool y Wolverine) y Sophie Nélisse (Yellowjackets), y dirigida por Corin Hardy (La monja).

Continúa el reestreno de la saga “Crepúsculo”

Eclipse, la tercera película de la saga de romance y fantasía Crepúsculo, regresa esta semana a cines de Paraguay.

Dirigida por David Slade y protagonizada de nuevo por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, esta tercera entrega (estrenada originalmente en 2010) de la saga basada en las novelas de Stephanie Meyer obliga al vampiro Edward y al hombre lobo Jacob a unir fuerzas para proteger a Bella de una fuerza que busca venganza.

Cine romántico

Además, con motivo del Día de los Enamorados se proyectarán en salas de Cinemark varios clásicos de temática romántica desde hoy.

La nómina de filmes que podrán verse en la pantalla grande incluye a Antes del amanecer (1995) y su secuela Antes del atardecer (2004), Casablanca (1942), Lo que el viento se llevó (1939) y Notting Hill (1999).