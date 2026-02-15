“Ecos del trueno” y una guitarra para concienciar acerca del cambio climático

A partir de la madera de árboles caídos en tormentas, alumnos de School of Rock y el luthier Fabián Riveros elaboraron una guitarra que marcó presencia en el Anfiteatro “José Asunción Flores”, en el marco del festival Cosquín Rock Paraguay.

El instrumento fue inicialmente ejecutado por los alumnos de dicha institución, que se encargaron de abrir el festival. Luego, pasó a manos de Sebastián Centurión, guitarrista de Altamirano.

Pero su mayor destaque llegó de la mano de Fer Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, quien elogió el instrumento y su sonido tras presentar con ella “Entero o a pedazos”.

La guitarra eléctrica cuenta con madera de algarrobo en la parte de atrás, cedro en el brazo y otras partes del cuerpo, y un diapasón con madera de guayacán. En el frente luce una parte negra, que fue justamente el efecto de un rayo que cayó sobre la madera.

Atei Cabral, directora musical de School of Rock, detalló que la iniciativa surgió en conjunto con la agencia Laika para concienciar a la ciudadanía acerca de la tala indiscriminada de árboles.

“Vemos que las tormentas cada vez son más fuertes y que los árboles que quedan ya no resisten su impacto”, expresó.

Añadió que a menudo la madera de estos árboles va a parar a la basura, por lo que tuvieron la iniciativa de reutilizar estos elementos.

“Los chicos estuvieron armando la guitarra desde cero, con un luthier. La idea del proyecto es esa, a través del reciclaje poder concienciar un poco acerca de este cambio que estamos viviendo, sobre la tala indiscriminada de árboles y utilizar la herramienta de la música”, añadió Cabral.

Comentó que el encuentro con Ruiz Díaz se dio ya en el mismo festival y el líder de Catupecu Machu se sintió muy entusiasmado con el proyecto. “La probó y le gustó cómo sonaba, fue increíble la verdad. Así que estuvo muy contento de poder presentarla en vivo y nosotros más felices todavía”, acotó.

Más festivales y más guitarras

Cabral señaló que tienen previsto seguir presentando estas guitarras en otros festivales como el Asunciónico y el Reciclarte, e incluso llevarla al exterior. Afirmó que también apuntan a realizar más talleres para elaborar otras guitarras a partir de estas piezas de madera reciclada.