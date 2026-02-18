El ICPA invita a participar de las audiciones de su coro institucional

El Instituto Cultural Paraguayo-Alemán invita a quienes disfrutan del canto a postularse para integrar el Coro del ICPA, una de las agrupaciones estables que desarrolla actividades artísticas en su sede de Asunción. La convocatoria está abierta tanto a personas con experiencia coral como a quienes deseen iniciar su recorrido en este ámbito, ya que no es un requisito excluyente contar con formación previa.

La instancia de audición y ubicación de voces se realizará el jueves 19 de febrero, entre las 19:00 y las 21:00 horas, en el local del ICPA, ubicado en Juan de Salazar 310 esquina Artigas. Durante esa jornada se determinará el registro vocal de cada postulante, ya sea soprano, alto, tenor o bajo, a fin de conformar el ensamble para el nuevo ciclo de actividades.

Las personas interesadas deben completar previamente un formulario de inscripción disponible en las redes sociales del ICPA, a través del cual podrán agendar un turno para la evaluación vocal y dejar consignados sus datos de contacto. La organización confirmará el horario asignado para la audición al número telefónico indicado en el formulario. En caso de contar con experiencia musical o coral, se solicita incluir esa información en los campos correspondientes.

El primer ensayo del año está previsto para el jueves 26 de febrero, también de 19:00 a 21:00 horas, en la sede institucional. A partir de entonces, los encuentros se desarrollarán semanalmente en ese mismo día y horario. Con esta convocatoria, el Coro del ICPA renueva su invitación a la comunidad a sumarse a una propuesta colectiva que promueve el trabajo vocal, la formación musical y el intercambio cultural a través del canto coral.

