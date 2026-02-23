Gloria Estefan elogia la historia de Cateura en rueda de prensa en Viña del Mar

Antes de su show en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realizó ayer en la ciudad de Viña del Mar (Chile), Gloria Estefan dedicó parte central de su diálogo con la prensa a “Basura”, el musical en el que trabaja desde hace más de cuatro años y que toma como eje la experiencia de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, surgida en el vertedero de Asunción.

“Desde el 2019 me invitaron a hacer esta historia sobre la orquesta reciclable (sic) de Cateura en Paraguay”, recordó. La artista explicó que la dramaturga Karen Zacarías y el director Ken Cerniglia viajaron al país para conocer de cerca la realidad de la comunidad y documentar el proceso creativo. “Estuvieron allí bastante tiempo y nosotros hacíamos FaceTiming con ellos”, relató, describiendo el trabajo a distancia que acompañó la investigación en territorio paraguayo.

Estefan también expresó su intención de visitar el país próximamente. “Si Dios quiere estamos tratando de llegar a Paraguay en marzo para ir al lugar de donde nace esta historia”, afirmó ante la consulta sobre un posible regreso.

El musical estrenará el 30 de mayo en el Alliance Theatre de Atlanta y, según adelantó, el objetivo es llegar a Broadway en 2027. “Estoy increíblemente feliz, entusiasmadísima”, dijo.

Para la artista, la obra trasciende el hecho puntual de la orquesta y se convierte en un relato universal: “Esta historia para mí es una historia de la fuerza humana, porque el mundo puede dar dificultades a nivel de tener pocos recursos o estar en un lugar muy difícil de vivir”.

En su intervención, contextualizó las condiciones en las que nació el proyecto musical en Cateura, que le llamó la atención “no solo porque es uno de los basureros más grandes de Latinoamérica, que era un bello lago hace 45 años”, explicó, aludiendo a la transformación ambiental del lugar.

En ese sentido, recordó el origen del proyecto musical en Cateura. “Un ingeniero ambiental que también era músico quiso ayudar a mejorar la situación y empezó a dar clases de violín a los niños del barrio”, explicó. Con el paso del tiempo, la demanda creció y los instrumentos no alcanzaban. “Como no había suficientes instrumentos y muchos no resistían las condiciones del lugar, comenzaron a fabricar violines y otros instrumentos con materiales reciclados”, relató.

Sobre el presente internacional de la agrupación, Estefan destacó: “Ahora mismo están de gira en Europa, llevan tres meses allá, le han cantado al Papa, a la reina Sofía”. Añadió que parte de los jóvenes se encuentran actualmente en Miami: “Ahora están en Miami, en este momento gran parte y tuve la oportunidad de conocerlos, hablar con ellos”.

El proceso de creación de “Basura” también tuvo un componente personal. “Secretamente lo hice porque quería pasar más tiempo con mi hija también, así que la invité a ser parte de esto conmigo”, confesó sobre el trabajo conjunto con Emily Estefan. “Estoy tan feliz de la música que hemos compuesto”, agregó.

Uno de los puntos que subrayó con mayor énfasis fue la diversidad musical paraguaya y su decisión de estudiarla en profundidad. “Hice un estudio muy grande de la música paraguaya porque las personas en Estados Unidos se piensan que toda la música latina suena igual”, afirmó. En ese sentido, explicó que el musical incorpora distintos elementos identitarios: “Hay guaraní, hay español, mayormente en inglés obviamente”, detalló.

Para Estefan, Paraguay posee una tradición sonora particular. “En Paraguay hay un elemento muy grande de música clásica, de música alemana, de polca, polca paraguaya, las guaranias nacen de otro lugar que no es como el Caribe que tiene salsa y merengue y ese tipo de cosas”, expresó, diferenciando esos estilos de los ritmos caribeños con los que suele asociarse la música latina en el mercado estadounidense.

El espectáculo también refleja la diversidad de influencias que marcaron a los jóvenes músicos de Cateura. “La banda toca de todo, porque ellos encontraban cassettes en la basura de Phil Collins, de Metallica”, comentó, recordando que incluso han compartido escenario con Metallica. “Es una mezcla muy deliciosa de muchos sonidos y toda música original”, definió sobre la propuesta sonora del musical.

Con “Basura”, Gloria Estefan proyecta desde los escenarios de Atlanta y Broadway una historia nacida en Paraguay, con canciones que incorporan guaraní y referencias a la polca y la guarania, y con un relato que, según sus propias palabras, celebra la capacidad de transformar la adversidad en creación artística.