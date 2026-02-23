Un espacio de reflexión sobre mujeres y cultura se realizará en el Espacio Cultural Staudt

El Espacio Cultural Staudt será sede del conversatorio “El rol de la Mujer en la Cultura”, una actividad que propone abrir un espacio de intercambio y análisis en torno a la presencia femenina en el sector cultural paraguayo. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya y busca visibilizar tanto los aportes como los desafíos que enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos de la cultura.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados a los derechos culturales, la participación activa en los espacios de decisión y el fortalecimiento de la diversidad cultural en el país. La propuesta apunta a generar una instancia de reflexión colectiva que permita poner en perspectiva el lugar que ocupan las mujeres en la construcción y sostenimiento de las expresiones culturales.

Participarán como disertantes Lourdes Díaz, del sector afrodescendiente; Mónica Laneri, del sector libro; Sara Gaona, de cultura comunitaria; y Gabriela Schvartzman, vinculada a la economía solidaria, la producción orgánica y la cultura. Cada una aportará su mirada desde experiencias y trayectorias vinculadas a distintos campos de acción cultural.

El conversatorio se realizará el martes 24 de febrero, a las 18:30, en el Espacio Cultural Stadt, ubicado en Iturbe 333 esquina Mariscal Estigarribia. El acceso será libre y gratuito.

