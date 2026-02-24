San Bernardino: Teresa Parodi cantará en la inauguración de la escultura “Pedro Canoero” junto al lago Ypacaraí

La obra fue elaborada por el escultor Hugo Escobar, oriundo de Juan de Mena, con el apoyo creativo del artista y gestor cultural José Quevedo Allende. La escultura está ubicada en un espacio público junto al lago, con el objetivo de convertirse en un nuevo punto de referencia cultural y turístico de la ciudad, además de rendir homenaje a una obra musical profundamente ligada a la identidad del litoral y la vida de los pueblos ribereños.

Parodi confirmó su presencia en Paraguay a través de su cuenta oficial de Instagram, donde manifestó sentirse muy emocionada por participar de la inauguración. La artista señaló que para ella tiene un significado especial poder cantar frente a una escultura inspirada en una canción que marcó su carrera y que mantiene un fuerte vínculo emocional con el público de la región. “Pedro Canoero” es una de sus composiciones más conocidas dentro del cancionero popular latinoamericano.

La inauguración cuenta con el apoyo de la Gobernación de Cordillera, y ese día se prevén además la participación de artistas locales, números musicales y presentaciones culturales que acompañarán el acto central.

El horario oficial de las actividades será confirmado en los próximos días por los organizadores.

Fortalecer el turismo

La directora de Turismo de la Gobernación de Cordillera, Graciela Acuña, destacó que la iniciativa busca fortalecer el turismo cultural en la ciudad de San Bernardino, incorporando el arte público como un nuevo atractivo tanto para visitantes como para residentes. En ese sentido, subrayó que la instalación de obras artísticas en espacios abiertos no solo embellece el entorno urbano y natural, sino que también contribuye a generar identidad y a promover actividades culturales que dinamizan la economía local.

La presencia de una figura internacional como Teresa Parodi genera además gran expectativa, ya que se trata de una artista con amplia trayectoria en la música popular y el folclore latinoamericano, reconocida por su compromiso cultural y social. Su participación aporta un valor simbólico al evento, posicionándolo como una propuesta de relevancia regional.

El evento promete reunir música, arte y patrimonio en un entorno natural emblemático como el lago Ypacaraí, consolidándose como una actividad cultural de acceso libre para la ciudadanía y para los turistas que lleguen hasta la tradicional ciudad veraniega. Desde la organización resaltaron que este tipo de propuestas buscan diversificar la oferta turística durante todo el año, promoviendo espacios de encuentro comunitario y el disfrute del patrimonio cultural en contacto con la naturaleza.