Gorillaz regresa a Paraguay y dará un show en diciembre

Gorillaz regresa a Paraguay con The Mountain Tour y se presentará el 1 de diciembre en el Jockey Club. La banda liderada por Damon Albarn traerá su nuevo álbum The Mountain en un show que promete potencia visual, invitados especiales y un recorrido por sus grandes clásicos.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketea desde el martes 3 de marzo a las 12:00, en fase de preventa exclusiva para clientes de un banco con precios desde Gs. 324.000.

La venta general comenzará el lunes 9 de marzo, también al mediodía, con entradas desde Gs. 360.000.

Lea más: ¡Vuelve Ricky Martin a Paraguay! Conocé la fecha, lugar y venta de entradas

Una gira que vuelve a incluir a Paraguay

Tras meses de especulación —incluidos dos shows especiales en Los Ángeles donde interpretaron completo su nuevo álbum— la banda creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett anunció su primera gira extensa por Sudamérica desde 2023. Paraguay figura nuevamente en el mapa después de su recordada presentación en el Asunciónico 2018.

Producida por G5PRO, la parada local reactivará el universo animado más exitoso del mundo, con Albarn al frente, acompañado por la banda en vivo y artistas invitados especiales. La experiencia escénica del grupo ha sido descrita como un espectáculo visual y musical de alto impacto, una combinación de animación, arte y sonido que lleva 25 años desafiando géneros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del universo animado al fenómeno global

Desde su creación en 2001, los personajes 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs construyeron un catálogo que marcó época con canciones como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill”, “DARE” y “Dirty Harry”. El proyecto ganó premios BRIT y GRAMMY y fue reconocido por el Guinness World Records como el acto virtual más exitoso del planeta.

Su discografía incluye títulos clave como Demon Days, Plastic Beach y Cracker Island, entre otros lanzamientos que consolidaron su identidad sonora híbrida y colaborativa.

Lea más: PXNDX Vive y Desierto Drive traerán una dosis de rock latino a Paraguay

“The Mountain”, el nuevo capítulo

El nuevo álbum, The Mountain, lanzado el 27 de febrero a través de su sello KONG, es el noveno trabajo de estudio del grupo. Se trata de un paisaje sonoro expansivo que combina instrumentos orgánicos, beats electrónicos y una amplia red de colaboraciones internacionales.

Entre los artistas invitados figuran nombres como Bizarrap, Trueno, Sparks, IDLES, Yasiin Bey y Anoushka Shankar, entre otros. El disco propone una travesía sonora que explora la vida, la frontera entre mundos y la emoción de existir, manteniendo intacta la esencia colaborativa que define al proyecto.

Una gira a gran escala

The Mountain Tour comenzará con dos fechas agotadas en Bradford y abrirá oficialmente en Manchester en marzo de 2026. El tramo europeo incluirá un show como headliner en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres en junio, el más grande de la banda en el Reino Unido hasta la fecha. Luego seguirá por festivales de verano y una etapa norteamericana que arrancará en septiembre en Orlando, antes de aterrizar en Paraguay el 1 de diciembre.