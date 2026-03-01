La Onamp rendirá homenaje a los héroes de la patria con un concierto especial

Bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez, la orquesta desplegará una gran formación instrumental para abordar un repertorio integrado por obras de poetas y compositores paraguayos que han dejado, a través de la música, un testimonio de los momentos cruciales vividos por el país.

Lea más: Gorillaz regresa a Paraguay y dará un show en diciembre

El programa incluirá piezas como “1° de marzo”, “Cerro Corá”, “13 Tuyutí”, “Canción de paz” y “Campamento Cerro León”, entre otras composiciones que evocan episodios, paisajes y símbolos profundamente arraigados en la memoria colectiva.

El concierto propone, de este modo, un recorrido musical por distintos pasajes de la historia nacional, a través de canciones que forman parte del cancionero popular y que han acompañado generaciones. La elección del repertorio apunta a resignificar estas obras en un contexto conmemorativo, reforzando el vínculo entre la música y la construcción de identidad.

La propuesta contará con la participación de Vicky Díaz, Melissa Hicks y Salvador García, integrantes de la Onamp, quienes asumirán la interpretación vocal de varias de las obras programadas.

A ellos se sumarán como invitados especiales Pablo Simón y Agustín Barboza, nieto de la figura referencial de la música popular paraguaya, cuya trayectoria dejó una huella significativa en la difusión del repertorio nacional dentro y fuera del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Concierto Histórico se enmarca en las actividades alusivas al 1° de marzo, fecha que recuerda a los héroes de la patria y que convoca cada año a actos oficiales y expresiones culturales.

En este contexto, la presentación de la Onamp se plantea como un espacio de encuentro ciudadano en uno de los sitios más emblemáticos de Asunción, donde la música dialogará con la memoria y el patrimonio histórico.