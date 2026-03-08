Tini en Paraguay: La arquitectura de una reconstrucción pop

El despliegue fue, cuanto menos, cinematográfico. Lo que presenciamos en esta escala del “Futttura Tour” no fue simplemente un concierto de pop de alta factura, fue la declaración de principios de una artista que ha decidido reclamar su propia narrativa.

Tini Stoessel ya no es la heredera de un imperio infantojuvenil bajo el ala de Disney: es una mujer que, tras haber crecido bajo el escrutinio público, utiliza el escenario como un quirófano para diseccionar sus propias ruinas y construir, sobre ellas, una metrópolis de pop más maduro.

Bienvenidos a Futttura

El show arrancó con una energía punzante y una estética que roza lo post-apocalíptico. En este primer bloque, la propuesta fue clara: la provocación desde el empoderamiento. La apertura con “El cielo” estableció un tono de deseo y modernidad digital, donde la voz de Tini se entrelaza con beats pesados que marcan su alejamiento definitivo de la ingenuidad, todo impulsado por un despliegue técnico de pantallas y luces de última generación.

La tríada de hits compuesta por “Fresa”, “La loto” y “Muñecas” funcionó como un recordatorio de su dominio en las listas globales, pero con arreglos que se sentían más crudos. Al cerrar este asalto inicial con “Las jordans”, Tini dejó claro que su madurez estética no es una pose, sino una piel que habita con total naturalidad, en compañía de un cuerpo de baile que latía al unísono.

La arqueología de la nostalgia

El giro hacia el bloque de “Violetta” fue un ejercicio de honestidad brutal y arqueología emocional. A once años del final de la serie que la catapultó, el público (aquellos niños y adolescentes hoy convertidos en jóvenes adultos que enfrentan sus propias crisis) atravesó un revival eléctrico canciones como “En mi mundo” y “Cómo quieres”.

Aquí la nostalgia no se sintió como un recurso fácil, sino como una reconciliación. Tini, que todo el tiempo se dirige a sus fans como “mis amores”, les entregó un fragmento de su pasado sin el cinismo de quien reniega de sus orígenes. El momento visual más potente llegó con “Te creo”, con la artista suspendida sobre una imponente luna rosada; una imagen poética que recordaba que, aunque hoy sea una figura que transgrede, su esencia sigue ligada a esa capacidad de asombro que la conectó con el mundo por primera vez.

El corazón del conflicto: Un mechón de pelo

Si el concierto tuvo un centro de gravedad, fue el segmento dedicado a su álbum más íntimo: “Un mechón de pelo” (2024). Aquí, la opulencia de las pantallas cedió paso a una vulnerabilidad que por momentos resultaba estremecedora. En piezas como “Miedo”, “Pa” y “Posta”, Tini desnudó las cicatrices de la fama.

El pico de la noche llegó con “Ángel”. Envuelta en la bandera paraguaya y pronunciando un sentido “Rohayhu, Paraguay”, la artista se permitió la emoción cruda. No fue solo un gesto hacia la audiencia, fue un tributo a la memoria familiar.

Paraguay fue el refugio laboral de su padre, Alejandro Stoessel, en años de incertidumbre; un país que le brindó la estabilidad que en su hogar escaseaba. Ese vínculo histórico se sintió latente antes de pasar a la catarsis colectiva de “Ellas” y “Me voy”, donde recordó que la salud mental es una batalla compartida: “No están solos”.

Tras la tormenta emocional, el siguiente bloque que la sanación también puede suceder en la pista de baile. Con “La_original.mp3” y “Blackout”, el show recuperó su pulso de discoteca industrial, demostrando que el dolor puede transmutar en ritmo. En esta parte también sonaron temas como “Una noche más” y “Me gusta”.

El encuentro de dos reinas y un gesto de grandeza

El bloque de baladas reservaba el momento más emotivo de la velada. Para interpretar “Carne y hueso”, Tini invitó al escenario a Marilina Bogado, la figura más popular de la cumbia nacional. El encuentro no fue casual: Marilina fue descubierta hace años por Alejandro Stoessel, lo que convertía este dueto en un agradecimiento vivo entre dos familias y dos carreras que se cruzaron en la televisión paraguaya.

Pero el verdadero gesto de consagración no fue la colaboración, sino lo que vino después. En un acto de generosidad poco visto en estrellas de este calibre, Tini le cedió el escenario principal a Marilina: “¿Querés cantar algo?”. El Jockey Club estalló cuando la villarriqueña entonó a capella “Corazón mentiroso”, coreado por miles de personas mientras la estrella internacional observaba con respeto a su lado. Fue una validación de la cultura nacional por parte de una figura global, un gesto que terminó por derribar cualquier distancia entre la artista y su público.

El cierre con “Fantasi”, “Universidad”, “La Triple T”, “Bar”, “Miénteme” y “Cupido” no fue solo el final de un setlist, fue el cierre de un ciclo de aprendizaje. Tini Stoessel ha logrado lo más difícil en la industria: la perdurabilidad a través de la metamorfosis. Su público ha crecido con ella, y esta noche en Paraguay no fue una visita más, ya que fue la noche en que Tini puso el listón de la superestrella pop hecha y derecha. Una artista que no teme mostrarse “en construcción”, y que en esa transparencia ha encontrado su mayor fortaleza.

Así, la verdadera victoria de Tini no fue llenar el predio del Jockey Club, sino demostrar que se puede ser una superestrella global sin perder la sensibilidad de quien sabe de dónde viene y quiénes le tendieron la mano en el camino.