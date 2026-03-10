Macy Gray llega hoy con su singular voz al Teatro del Banco Central del Paraguay

Asunción será la primera parada de la gira que realizará Macy Gray por Sudamérica para celebrar los 25 años de un álbum que marcó un punto de quiebre en su carrera: “On How Life Is”.

Este material de diez canciones, que fue publicado en 1999 y que contiene éxitos como “I Try” y “Still”, será interpretado de punta a punta esta noche en el Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

En este primer encuentro con el público paraguayo, la artista también ofrecerá un recorrido por los éxitos de toda su carrera, con la que ya lleva publicados más de diez álbumes. Además promete algunos adelantos de lo que será su próximo material.

La artista nacida en Canton, Ohio, es dueña de una singular voz rasposa, con la cual ha conquistado reconocimientos como el Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Femenina de Pop por “I Try”. También ha realizado colaboraciones con artistas como Erykah Badu en “Sweet Baby” y Ariana Grande en “Leave Me Lonely”.

Si bien Macy Gray afirma que podría hacer música hasta estando muerta, la artista también ha incursionado en la actuación siendo parte de varias películas y series.

Tras su paso por Asunción, la cantante seguirá su gira por la región con una presentación en el Teatro Gran Rivadavia de Buenos Aires, Argentina, este jueves 12.

En tanto, el sábado 14 se presentará en el Club Chocolate de Santiago de Chile.

Con nueva canción bajo el brazo

El pasado 5 de febrero, la BBC Radio 2 del Reino Unido estrenó a través de YouTube parte de un especial que la cantante grabó junto a la Orquesta de Conciertos de la BBC. En este programa realizó la presentación de su nueva canción “Somewhere Over The Moon”, una pegajosa balada soul cuya energía va creciendo a medida que avanza el tema.

Según detalló en ese programa, la canción surgió en los estudios Revolver en California, de la mano del productor Stevie Jay. “Pasó que justo estaba en la ciudad, llegó a este lugar y comenzó a tocar el piano. Fue lo primero que tocó y fue muy mágico”, afirmó.

También anticipó que su nuevo álbum está siendo algo muy distinto a lo que inicialmente tenían previsto. “Es lo que me gusta de esto. Es que es totalmente inspirado, no fue algo forzado ni parte de un plan. Todo ocurrió de la manera en que tenía que pasar”, agregó la artista a la BBC, señalando que considera que tiene “muy buenas canciones, muy frescas y distintas a mucho de lo que hay hoy en día”.

Horarios y entradas para el show

Los accesos al Teatro del Banco Central del Paraguay se habilitarán a las 20:00 y el inicio del show está previsto para las 21:00.

Aún quedan algunas entradas disponibles para el sector Preferencias a G. 450.000 a través de todoticketparaguay.com y linke-arte.com, así como en el Hipermercado El Pueblo de Acceso Sur y los locales de MaxiCambios.

La producción, a cargo de Garzia Group, recomendó llegar temprano, tener el PDF de la entrada descargado en el celular, una captura de pantalla en la galería o impreso en papel. También aconsejaron no comprar en reventa, respetar las filas y los lugares.