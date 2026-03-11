Medic-Arte: médicos músicos se unen a la OCMA en el Teatro Municipal

El concierto forma parte de las actividades culturales impulsadas durante el verano en el principal coliseo municipal de la capital. En esta ocasión, la propuesta busca tender un puente entre la práctica médica y la expresión artística, reuniendo a profesionales de la salud que también cultivan la música. La iniciativa apunta a promover la cultura dentro del ámbito médico y a fomentar espacios de encuentro e intercambio artístico.

La actividad se inscribe además en el programa conmemorativo por los 40 años de la Sociedad Filarmónica de Asunción, institución que organiza el ciclo junto con la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. El concierto cuenta asimismo con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, la Sociedad Paraguaya de Pediatría y la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

El concepto de Medic-Arte remite a una antigua relación simbólica entre música y sanación. En la tradición clásica, el dios Apolo —representado con la lira— simbolizaba la armonía y el equilibrio, cualidades que en la antigüedad se vinculaban tanto con la música como con la curación del cuerpo y del alma. A partir de esa idea, la velada propone celebrar el vínculo entre el conocimiento científico y la sensibilidad artística.

El programa reunirá piezas de distintos estilos y épocas. La selección incluye páginas del repertorio lírico internacional, como el aria O mio babbino caro de Giacomo Puccini, así como obras instrumentales muy difundidas como la Meditación de Jules Massenet y la célebre canción napolitana ’O sole mio. El repertorio también incorpora una presencia importante de música paraguaya, con guaranias como Ne rendape ajú, Mi patria soñada, Panambi verá y Alto Paraná, además de polcas tradicionales como Mujer paraguaya, Capitán Sapucai y Punteada okára. El concierto incluirá igualmente composiciones de autores nacionales contemporáneos y rendirá un homenaje póstumo al compositor Joaquín Villalba Acosta con la interpretación de la polca Kambá juky.

La velada culminará con una interpretación del Himno a la Alegría de Ludwig van Beethoven, pieza emblemática del repertorio universal que cerrará una noche dedicada a celebrar la música como espacio de encuentro entre distintas disciplinas.