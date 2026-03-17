Asunciónico 2026: Skrillex y Deftones encabezan una explosiva primera jornada en el COP

Las puertas del Comité Olímpico Paraguayo (COP) se abrieron este martes 17 de marzo, dando inicio oficial al Asunciónico 2026. La jornada, diseñada para transitar desde el garage rock de Viagra Boys hasta la melancolía post-punk de Interpol, promete alcanzar su punto máximo de efervescencia con el esperado show de Deftones y el cierre electrizante de Skrillex.

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16:00 Lineup Día 1 - Martes 17 de Marzo

Tras los recientes ajustes en la programación, los horarios de los escenarios Stage Bud66 y Stage Ueno Bank quedan definidos de la siguiente manera para el arranque del festival en el COP: