Asunciónico adelanta horarios del primer día por prevención tras las lluvias

Tras las fuertes lluvias registradas ayer, la producción de Asunciónico informó que el primer día del festival tendrá una programación adelantada como medida preventiva. El objetivo es garantizar el normal desarrollo de los conciertos previstos para esta jornada en el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo.
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Con esta modificación, la banda paraguaya Nod será la encargada de iniciar la jornada a las 16:00. Media hora después, a las 16:30, subirá al escenario Steinkrug, seguida por Kuazar a las 17:00.
La primera presencia internacional llegará a las 17:30 con el show de Viagra Boys. Más tarde, a las 18:30, será el turno de la banda paraguaya Villagrán.
La programación continuará a las 19:30 con el regreso de Interpol, seguido por la presentación de Turnstile a las 20:30.
Uno de los momentos más esperados de la noche llegará a las 21:30 con el show de Deftones, que regresa a Paraguay después de quince años.
El cierre de la jornada estará a cargo del DJ y productor Skrillex, quien subirá al escenario a las 22:45 para poner punto final al primer día del festival.
La organización recomienda al público llegar con anticipación para evitar contratiempos y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles ajustes logísticos.