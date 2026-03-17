Asunciónico: este será hoy el único acceso habilitado debido a las lluvias

El festival Asunciónico celebrará hoy su primera jornada y, debido a las lluvias registradas en las últimas horas, la organización dispuso que el único acceso para el festival será el Porton 1 del Parque Olímpico, ubicado sobre la Autopista Ñu Guasú.

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Esta decisión se debe a que el Parque Ñu Guasú, que había sido dispuesto como estacionamiento gratuito y punto de ascenso y descenso de los pasajeros de las plataformas, cerró hoy sus puertas debido a los árboles caídos y cables sueltos que dejó la tormenta de anoche.

El acceso peatonal al festival será por la Autopista Ñu Guasú y tampoco estará habilitado el Kartódromo, que había sido dispuesto como uno de los estacionamientos de la organización.

Según señalaron a ABC, los que adquirieron sus pases para este sitio serán reubicados en un espacio al que se ingresará por el Portón 2 del COP.

“Recomendamos el uso de plataformas, los estacionamientos se encuentran agotados y el estacionamiento gratuito del Parque Ñu Guasu NO se encuentra habilitado”, agregó la producción, a través de sus redes sociales.

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El inicio del festival está previsto para las 16:30 y la apertura de los accesos será a partir de las 15:45. Esta primera jornada del festival estarán artistas como Deftones, Turnstile, Interpol, Viagra Boys, el DJ Skrillex, Villagrán, Kuazar, Steinkrug, NOD y Nott Demian.

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Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.allaccess.com.py.