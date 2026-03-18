Asunciónico 2026, EN VIVO: Sabrina Carpenter y el fenómeno pop conquistan la segunda jornada

El pulso del Asunciónico 2026 cambia de ritmo este miércoles 18 de marzo. Luego de una apertura marcada por la intensidad de Deftones, el segundo día del festival despliega una cartelera dominada por los sonidos globales que marcan tendencia en las plataformas digitales.

El gran foco de atención se centra en el escenario principal, donde la estadounidense Sabrina Carpenter se presentará por primera vez ante el público paraguayo en el punto más alto de su carrera. La grilla se completa con una propuesta ecléctica que va desde el pop alternativo de la neozelandesa Lorde hasta los beats electrónicos de Peggy Gou y el fenómeno viral de Addison Rae, consolidando un miércoles de puro brillo internacional en Luque.

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16:16 Este es el lineup de hoy miércoles