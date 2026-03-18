Asunciónico 2026: Sabrina Carpenter y Lorde encabezan el segundo día del festival

Tras una jornada inicial marcada por la intensidad del rock y el metal alternativo, el segundo día de Asunciónico 2026 propone un cambio de clima sonoro hacia el pop, el hip hop y la música electrónica contemporánea.

La programación de esta jornada reúne a varias de las artistas más influyentes del momento dentro de la cultura pop global, junto a proyectos emergentes que han ganado gran visibilidad en redes sociales y streaming. El resultado es un día que combina espectáculo, tendencias digitales y una fuerte presencia femenina dentro del cartel.

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Sabrina Carpenter, una de las estrellas del pop actual

La figura principal de la jornada será Sabrina Carpenter, quien llega por primera vez a Paraguay en uno de los momentos más altos de su carrera.

La cantante y actriz estadounidense se convirtió en una de las artistas pop más relevantes de los últimos años, impulsada por una serie de éxitos virales y una estética escénica que combina humor, sensualidad y una producción visual muy elaborada. Su crecimiento internacional se consolidó tras participar como telonera en la última gira mundial de Taylor Swift, experiencia que amplió notablemente su visibilidad global.

Su presencia en Asunciónico representa uno de los debuts internacionales más esperados del festival.

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El esperado show de Lorde

Otro de los nombres que más llamó la atención dentro del cartel es Lorde. La cantante neozelandesa se convirtió en una de las voces más influyentes del pop alternativo desde la publicación de su álbum debut “Pure Heroine” (2013), que incluyó el éxito mundial “Royals”.

Con una carrera marcada por una estética introspectiva y una producción sonora minimalista, Lorde logró construir una identidad artística que combina sensibilidad pop con una mirada crítica sobre la cultura contemporánea. Su presencia en el festival representa una de las actuaciones más esperadas por el público, que también espera escuchar temas de otros trabajos como “Solar Power” (2021) y “Virgin” (2025).

Nuevas figuras del pop y el hip hop

La jornada también contará con la presencia de artistas que han ganado enorme visibilidad en los últimos años dentro del panorama global.

Entre ellas se encuentra la estadounidense Doechii, una de las voces emergentes más destacadas del hip hop y el R&B contemporáneo, conocida por su versatilidad estilística y su fuerte presencia escénica.

También se presentará, originaria del mismo país, Addison Rae, figura surgida inicialmente de las redes sociales que en los últimos años. Ella ha desarrollado una carrera dentro de la música pop, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados de la nueva generación de artistas.

Rock contemporáneo con The Warning

Dentro de una jornada dominada por el pop y el hip hop, la banda mexicana The Warning aporta una cuota de energía rockera.

El trío formado por las hermanas Villarreal se ha convertido en uno de los proyectos más destacados del rock contemporáneo latinoamericano, con un sonido que mezcla hard rock, metal alternativo y una fuerte presencia instrumental en vivo.

La escena nacional

La programación también incluirá la participación de artistas paraguayas. Entre ellos estarán 411Y y Aleshit, proyectos que representan parte de la nueva generación de la escena urbana local.

La primera lanzó el año pasado su álbum debut llamado “Kenopsia”, llamando la atención de la escena local. En tanto Aleshit se destaca por sencillos y colaboraciones como “STA” con Elias Gl o “Éxtasis” con Mortedor y La Mafia China.

El cierre electrónico

El encargado de cerrar la jornada será el DJ y productor guatemalteco- estadounidense Gordo, uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica actual. Su set pondrá el punto final a un día marcado por el pop, la energía escénica y las tendencias más recientes de la música global.