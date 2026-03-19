Asunciónico 2026: los hechos curiosos que está dejando esta edición del festival

Desde su primera edición, el festival Asunciónico ha marcado la llegada de grandes figuras de la música internacional a Paraguay. Y algunos de ellos han aprovechado sus visitas para conocer un poco más del país y de nuestra cultura.

Lea más: Asunciónico 2026 se despide con The Killers, No Te Va Gustar e YSY A

Esta edición no es la excepción y ya en la primera jornada se pudo ver al Chino Moreno de la banda estadounidense Deftones lucir una camisa de ao po’i y un sombrero que le obsequiaron los fans.

De hecho, en un momento del show agradeció la caja que le regalaron y culminó su potente presentación en el festival vistiendo estos elementos elaborados por manos paraguayas.

El paseo de Lorde por Asunción

La cantante neozelandesa Lorde aprovechó su primera visita a nuestro país para conocer un poco más de Asunción. Según comentó en su show, paseó por el Mercado 4, el Jardín Botánico y el Café Consulado.

La artista, que comenzó su presentación saludando con un “Mba’eichapa”, afirmó que se volvieron “locos” con este recorrido por la ciudad. “Es un lugar muy especial, es muy real, muy crudo, no tiene nada que esconder. Y es muy caluroso, debo decirlo”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me siento muy afortunada de estar acá, siento que nos conocemos desde hace mucho tiempo”, acotó. En otro momento también respondió a los gritos de “Rohayhu” del público, replicando la palabra que en guaraní significa “Te amo”.

“Los tengo para siempre ¿ok? Los tengo, ustedes van a estar en mi cabeza y nunca voy a olvidar esto. La amabilidad que me mostraron, la amabilidad que se tienen entre ustedes es muy genial y hermosa. Muchas gracias por recibirme", expresó en otro momento la cantante de “Royals” y “Team”.

Addison Rae se trepó a un árbol

La estadounidense Addison Rae también sorprendió a los fans al compartir en sus redes sociales una serie de fotos por Asunción y la inscripción “Me encanta Paraguay”. En una de las instantáneas, la artista aparece colgada de un árbol.

En otra exhibe un primer plano de sus pies con unas zapatillas negras y unas medias de red, mientras que en otra de los fotos del carrusel publicado en Instagram se la ve con una taza muy característica de un local asunceno.

Doechii y un inconveniente con el vestuario

La artista estadounidense Doechii desplegó una gran energía en el escenario del Asunciónico. En un momento de su presentación, bailó con tanta intensidad que hizo una tijera y su pantalón se rompió.

La artista se fue cubriendo la rotura con la mano y gritando “¡Dios mío!“, para luego seguir su show con todo su carisma y talento.

El “sapukai” de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, una de las artistas más esperadas de esta edición del Asunciónico, también sorprendió cuando en medio de su show invitó al público a gritar con un “Sapukai Paraguay”.

Otro de los momentos más curiosos de su presentación fue el momento del arresto, antes de la canción “Juno”. En otros países de la región, la artista eligió a celebridades como la DJ HorsegiirL y la cantante Maria Becerra, pero aquí optó por un fan: Mau, oriundo de la ciudad de Tobati.

“Tobati? Tobati, tobati”, exclamó la artista, en una inesperada mención a la localidad cordillerana, que fue muy celebrada por el público.

La artista también tuvo un pequeño traspié con la bandera, que salió disparada al revés de la pistola de utilería; así como con los bichos que fueron a parar a su boca en los primeros minutos del show.