Asunciónico 2026 se despide con The Killers, No Te Va Gustar e YSY A

Tras dos jornadas marcadas por la intensidad del rock, la electrónica y el pop global, Asunciónico se despide hoy con un cartel que combina distintos estilos, pero que encuentra un hilo conductor en el pop y el indie contemporáneo, además de una fuerte presencia de artistas latinoamericanos.

La programación del último día reúne tanto a figuras internacionales consolidadas como a artistas que se encuentran en plena expansión dentro de la escena regional, junto con varios proyectos paraguayos que abrirán la jornada en el predio del Comité Olímpico Paraguayo.

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The Killers, el gran cierre del festival

La banda principal del día será The Killers, que vuelve a Paraguay para encabezar la última noche de Asunciónico. Esta será la tercera vez que el grupo se presente en el país, donde ha construido un vínculo cercano con el público desde sus primeras visitas.

Formada en Las Vegas y liderada por Brandon Flowers, la banda se convirtió en una de las agrupaciones más populares del rock alternativo de los años 2000 gracias a himnos como “Mr. Brightside” o “Somebody Told Me”. En esta ocasión llegan con el impulso de sus trabajos más recientes, “Pressure Machine” (2021) e “Imploding the Mirage” (2020).

Regresos y presencias regionales

Otra de las presentaciones destacadas será la del grupo uruguayo No Te Va Gustar, una banda que ha visitado Paraguay en numerosas ocasiones y que mantiene un vínculo muy cercano con el público local gracias a su mezcla de rock, ska y canción latinoamericana.

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Desde Argentina también llegarán varias propuestas que atraviesan diferentes estilos. Entre ellas se encuentra la cantante Yami Safdie, quien realizará su debut en el escenario de un gran festival en Paraguay, aunque anteriormente ya había visitado el país para un showcase exclusivo organizado por una emisora de radio.

También regresará El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más representativas del indie rock argentino, cuya popularidad ha crecido con el paso de los años entre el público paraguayo.

El cierre de la jornada estará a cargo del rapero argentino YSY A, quien vuelve al festival con su propuesta energética dentro de la escena urbana.

La escena nacional

La jornada también tendrá una fuerte presencia de artistas paraguayos. El encargado de abrir el día será Nott Demian, que finalmente podrá presentarse tras haber sido reprogramado luego de los ajustes logísticos realizados durante el primer día del festival debido a las condiciones climáticas.

Luego subirá al escenario A Días de Júpiter, proyecto liderado por el músico Diego Zarza, que recientemente lanzó el álbum “Ganímedes FM”. La propuesta se caracteriza por una fuerte presencia de sintetizadores y un recorrido por distintos géneros que construyen una experiencia sonora variada.

Más tarde será el turno de Supernova, banda de rock proveniente de Villarrica que cuenta con trabajos como los EP “Un viaje de regreso”, “A través del tiempo” y “Dando vueltas”.

La participación paraguaya también incluirá al trío juvenil Los Ollies, grupo de indie rock que se ha consolidado dentro de la nueva generación de la escena local. Su álbum “En el medio del desorden” los posicionó como una de las bandas emergentes con mayor proyección y convocatoria entre el público joven.