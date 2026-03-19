EN VIVO: El cierre épico del Asunciónico 2026 con The Killers

El cierre del Asunciónico 2026 comenzó puntualmente a las 16:30 con la apertura de portones en un Parque Olímpico que aguarda una asistencia récord. La propuesta sonora del Día 3 arranca con el indie local de A Días de Júpiter y el pop de Supernova, marcando el inicio de una maratón musical que promete emociones fuertes: el indie rock argentino de El Mató a un Policía Motorizado, la vigencia de los uruguayos No Te Va Gustar y el plato fuerte de la noche con el carisma de Brandon Flowers al frente de The Killers. Con un clima que acompaña y una grilla que se extenderá hasta la madrugada con el cierre de Ysy A, la “madre de festivales” se prepara para una despedida cargada de hits y una apuesta técnica de primer nivel.

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17:15 Nott Demian abre el último día de Asunciónico

La agrupación paraguaya Nott Demian fue la encargada de abrir el tercer día de Asunciónico, bajo un calor aplastante, al igual el sonido que proponen.

El set estuvo conformado en su mayoría por canciones del álbum debut “Claroscuro”, que se caracterizan por las texturas oscuras y letras profundas. Temas como “Deshielo”, “Valkiria” o “Dónde estás?” con Sari Carri de invitada, sonaron con fuerza.

Cruzando un poco de psicodelia y noise, la banda presentó una presentó poderosa y al mismo tiempo delicada, llamando la atención de los primeros en llegar.

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