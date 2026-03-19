Música sacra sonará en un concierto solidario en la Encarnación

En el marco de las actividades culturales y espirituales propias del tiempo de Cuaresma, la Fundación Arts Musicae y la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) organizarán un concierto especial en uno de los templos más emblemáticos del centro histórico de la capital. La propuesta tendrá lugar en la Iglesia de la Encarnación, y reunirá a músicos de trayectoria en un programa centrado en repertorio de fuerte contenido expresivo y religioso.

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El concierto estará protagonizado por La Orquesta Grupo Artístico, bajo la dirección de Jesús Guerrero Ayllón. La velada contará además con la participación de dos solistas invitados: la violonchelista Florencia Ocampos y el violista Federico Hidalgo, quienes interpretarán obras destacadas del repertorio romántico y sacro.

El programa incluirá la interpretación de las piezas “Romance” y “Kol Nidrei”, del compositor alemán Max Bruch, obras ampliamente reconocidas por su intensidad lírica y su profundidad espiritual. Estas composiciones, originalmente concebidas para instrumentos solistas y orquesta, constituyen parte esencial del repertorio para cuerdas dentro del período romántico.

La propuesta musical se completará con una selección de las principales marchas procesionales españolas, un género profundamente vinculado a las tradiciones religiosas de la Semana Santa. Entre los autores incluidos figuran compositores como Emilio Cebrián, Manuel Vílchez y Abel Moreno, cuyas obras se han convertido en referentes de este repertorio caracterizado por su solemnidad y su carácter evocador.

El acceso al concierto será mediante la entrega de alimentos no perecederos, iniciativa que busca combinar la actividad cultural con un gesto solidario hacia quienes más lo necesitan.