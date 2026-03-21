“Las musas de la música” llegan al Teatro Municipal de Asunción para una gala lírica

El Instituto Municipal de Arte (IMA) y la Universidad del Norte se unieron para llevar adelante esta gala lírica en homenaje a la mujer. “Las musas de la música” será este domingo 22 a las 19:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile).

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En escena estará la Orquesta de la Universidad del Norte, bajo la dirección del maestro Fabián Vivé, así como el Coro Sofía Mendoza de la escuela de canto del IMA.

Como solistas se presentarán las cantantes Sara Benítez, Alejandra Martínez y Evelyn Carreras, así como la bailarina Carmen González Cano. También se tendrá la participación especial del cantante Ricardo Flecha.

A través de la música y la danza, esta gala buscará rendir homenaje a las mujeres en el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se recordó el pasado 8 de marzo.

El acceso a la gala consistirá en un bono de colaboración de G. 25.000 y los interesados en hacer reservas pueden contactar al (0981) 970-601.