JEREMIAS se presenta en Paraguay: “Va a ser interesante ver cómo funcionan las canciones en alemán”

Tras su paso por México y Colombia, la agrupación alemana JEREMIAS llegó a Asunción con su tour “Qué quiero más”. Si bien el vocalista Jeremías Heimbach ya estuvo varias veces en nuestro país pues su madre es paraguaya, esta es la primera vez que lo hace con sus compañeros de la banda que conformó en el año 2018.

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La agrupación, integrada además por Oliver Sparkuhle (guitarra y sintetizador), Ben Hoffmann (bajo) y Jonas Hermann (batería), se encuentra realizando su primera gira por Latinoamérica y, este fin de semana, se presentará en La Tarantella (ex Jazz Cube), con entradas agotadas.

Tras su arribo a nuestro país, el cuarteto compartió el miércoles un “happy hour” con el público en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), donde ofrecieron una presentación acústica; y también se presentaron en el Colegio Goethe, donde firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los estudiantes.

“Tuvimos una bienvenida muy cálida. La gente es muy amistosa, todos son muy amables. Creo que hasta el clima nos está dando la bienvenida”, afirmó Oliver.

Por su parte, Jeremías señaló que en estos conciertos le gustaría “volverse loco con la gente”. “Espero que el público baile, grite y que disfrute del show. Va a ser muy interesante ver cómo funcionan las canciones en alemán”, agregó el cantante.

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También afirmó que le parece increíble lo que sucedió con el vídeo donde cantaban la polca “Mi sueño”. “Nosotros no esperábamos, siempre tocamos esta canción”, comentó.

Agregó que su tía le dijo, dos días después de que había publicado el video en TikTok, que se había vuelto viral. “No podíamos creer, fue impresionante. También ver los comentarios de la gente paraguaya y ver que valoran tanto que tocamos esa canción. Estamos realmente muy emocionados y muy agradecidos de poder vivir eso y sentir ese amor del Paraguay”, subrayó Jeremías.

Tras confirmar que la canción será parte de su repertorio en los shows en Asunción, Jeremías comentó que para enseñar la polca a sus compañeros, que no hablan en español, tradujo la obra de Prudencio Giménez y luego practicaron muchas veces para lograr la pronunciación.

“Sobre todo la parte de ‘osyryva mbeguemi’ fue muy difícil, pero al final salió y da gusto cantar junto con los chicos”, agregó el cantante, en relación a la frase en guaraní.

Oliver destacó que la parte de la guitarra es muy interesante, ya que el rasguido es muy característico. “Él (Jeremías) intentó enseñarme, pero hasta ahora no conseguí hacerlo, pero él es muy bueno. La manera en que la música funciona es diferente también y es muy interesante de explorar”, agregó.

Ben señaló que aún no ha escuchado más de la música paraguaya, pero sí de la música latinoamericana. Por su parte, Jeremías destacó a “Mi serenata”, de Santos Lima; y también a “Mamáma”, de Néstor Ló y los Caminantes; afirmando que aún tienen mucho por descubrir.

En cuanto al repertorio de los conciertos, Jonas afirmó que cuando empezaron a ensayar para esta gira decidieron apostar por “las canciones que son más divertidas de tocar”.

“En el primer álbum (”Golden hour”) tenemos muchas canciones instrumentales de funk y rhythm & bass que pensamos traerlas aquí porque creemos que el público las disfrutará más acá que en Alemania”, agregó el baterista, invitando a dejarse llevar por el ritmo.

Añadió que “si bien las letras en alemán son más difíciles de entender y, en este caso, si no hablas el idioma, la música tiende a hablar un poco más”.

Del backstage a los próximos planes

Según comentaron los integrantes de JEREMIAS, antes de salir al escenario se reúnen en círculo y expresan sus sentimientos con respecto a ese momento.

También señalaron que en Paraguay están pudiendo explorar un poco más de la ciudad y probando algunos platos tradicionales como la chipa guasú, la mandioca, el asado y la ensalada de porotos.

Detallaron que en México estuvieron realizando una sesión en un estudio y también grabando un vídeo, por lo que no pudieron recorrer mucho.

En cuanto a los próximos planes de la banda, Jeremías señaló que este año estarán terminando su cuarto álbum, sacando nuevas canciones durante el verano europeo y también, en el mes octubre, realizarán una gira sinfónica en las salas de concierto de las filarmónicas de Berlín, Hamburgo, Munich, entre otras ciudades.

Tras esta gira, que culminará el próximo 26 de marzo en el Club Cultural Matienzo de Buenos Aires, Argentina; la agrupación ya planea retornar a Sudamérica posiblemente el próximo año.

En tanto, a principios de abril estarán lanzando “Qué quiero más”, una canción junto a la cantante mexicana Sofía Monroy.

Jeremías afirmó que, por ahora, las canciones del nuevo álbum son todas en alemán, pero que después de esta experiencia por Latinoamérica tendrán que escribir unas cuantas en español.

“¡Rohayhu Paraguay!”, concluyó el cantante, aún emocionado por el recibimiento que han tenido en nuestro país.