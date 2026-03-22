“José, el musical” propone redescubrir la figura de San José desde el teatro

“José, el musical” llega como una propuesta artística que busca acercar al público a la figura de San José a través de una mirada contemporánea y humana. La puesta en escena plantea explorar no solo su rol dentro de la Sagrada Familia, sino también las emociones, decisiones y desafíos que enfrentó como hombre elegido para una misión trascendental.

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El proyecto nació del impulso de jóvenes católicos y schoenstattianos de Tupãrenda, quienes decidieron llevar al escenario una historia inspirada en la fe y la valentía. La obra propone mostrar a José como una persona con sueños sencillos —formar una familia y llevar una vida tranquila— que, sin embargo, se ve llamado a aceptar un destino mayor.

Según explicó el director de la obra, David Delvalle, la propuesta busca poner en valor el ejemplo del santo desde una perspectiva cercana. “Con su figura, San José nos demuestra que la fe nos exige, pero también nos da la fuerza para seguir adelante”, expresó.

La puesta combina actuación y música para construir una experiencia que une arte y espiritualidad. De acuerdo con Delvalle, el objetivo es que el público pueda acercarse a la historia desde una dimensión emotiva y reflexiva. “Después de ver ‘José, el musical’, el público se llevará una mirada más humana del gran milagro de la Sagrada Familia, una nueva perspectiva sobre la fe en la Divina Misericordia y la certeza de que en la Iglesia Católica podemos transmitir el mensaje de Dios utilizando nuestros talentos y la imaginación para llegar a más personas”, señaló.

Más allá del espectáculo teatral, el proyecto se presenta también como una iniciativa comunitaria que apuesta por la cultura como espacio de encuentro. El elenco y el equipo creativo están integrados principalmente por jóvenes que encuentran en el arte una herramienta para compartir valores y reflexiones a través del escenario.

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Las funciones tendrán lugar el sábado 28 y el domingo 29 de marzo en el Teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a G. 80.000, mientras que el día del evento estarán disponibles en puerta. También se puede obtener información y realizar reservas a través del número de WhatsApp (0994) 403-164 o en la cuenta de Instagram @joseelmusical.