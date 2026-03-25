“Voces”: Nod206 publica nueva música tras más de diez años

La canción aborda un conflicto interno que aparece en momentos difíciles de la vida y describe un recorrido hacia la pérdida de estabilidad emocional. En lo sonoro, el tema mantiene rasgos característicos del grupo e incorpora una producción actual. El single cuenta con mastering de Jeff Dunne, ingeniero de audio que ha trabajado en diversas producciones dentro de la industria musical.

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Formada en Asunción en el año 2000, Nod206 desarrolla su propuesta dentro del rock, con influencias del rock alternativo y el nu metal, además de una estética cercana al goth. Tras más de dos décadas de actividad, el grupo inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de “Voces”, su primer material inédito desde 2014.

La formación actual de la banda está integrada por José Bazán en voz, Juan Colmán en batería, André Pinheiro en guitarra, Paulo Lezcano en bajo y Alejandro Cantero en guitarra.

El lanzamiento del sencillo también está acompañado por un videoclip oficial, dirigido y realizado por Juan Colmán y Paulolez, que desarrolla el universo visual de la canción. La pieza presenta a los integrantes del grupo en un espacio oscuro, iluminado únicamente por un punto de luz sobre el suelo, mientras el entorno permanece en penumbra.

A lo largo del video se revelan gradualmente distintos elementos de la escena, construyendo una narrativa visual basada en contrastes de luz y oscuridad. La producción utiliza recursos de efectos visuales y edición para desarrollar la propuesta estética del clip.