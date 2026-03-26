La OSIC abre su temporada 2026 con el concierto “Una noche en París”

El concierto se realizará este jueves 26 de marzo, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, la OSIC presentará un programa con obras de Claude Debussy, Camille Saint-Saëns y Charles Gounod, y contará con la participación del violinista paraguayo Fernando Aquino Navarro como solista invitado.

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El programa propone un recorrido por distintos matices del repertorio sinfónico francés, combinando lirismo, elegancia y virtuosismo instrumental a través de tres compositores representativos de ese periodo.

La apertura estará a cargo de “Petite Suite”, de Claude Debussy, obra que destaca por su “refinada sensibilidad sonora”, según mencionaron desde la organización del concierto.

Inspirada en la poesía de Paul Verlaine, la pieza “evoca escenas galantes y paisajes musicales que se desarrollan a lo largo de cuatro movimientos”. Desde la atmósfera serena y flotante de “En bateau” hasta el carácter dinámico de “Ballet”, la obra “despliega una amplia paleta de colores orquestales”.

El programa continuará con el Concierto para violín y orquesta n.º 3 en si menor, Op. 61, de Camille Saint-Saëns, una de las partituras más celebradas del repertorio violinístico, y en donde participará Fernando Aquino Navarro como solista.

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Escrita para el célebre violinista español Pablo de Sarasate, “la obra exige un alto nivel técnico del solista y se caracteriza por su intensidad expresiva. A lo largo de la pieza, el violín establece un diálogo permanente con la orquesta, transitando desde momentos de gran dramatismo hasta un final vibrante con acentos de inspiración española”.

El cierre del concierto estará dedicado a la Sinfonía Nº 1 en re mayor, de Charles Gounod. “En esta obra se percibe la influencia del clasicismo vienés, reinterpretada con un lenguaje propio que combina elegancia formal y riqueza expresiva. Desde su primer movimiento enérgico hasta el dinámico finale, la sinfonía evidencia el dominio orquestal del compositor y su capacidad para construir contrastes dentro de una estructura equilibrada”, explicaron.

Con “Una noche en París”, la OSIC inaugura su temporada 2026 con una propuesta centrada en el repertorio sinfónico europeo, al tiempo de mantener su política de acceso libre a los conciertos y de acercar al público paraguayo a obras representativas del patrimonio musical universal.

La Temporada Oficial Internacional 2026 incluirá además otros proyectos destacados, entre ellos la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven en idioma guaraní, prevista para el 12 de mayo; la Semana Internacional de la Ópera, del 7 al 16 de octubre; el estreno mundial de obras creadas en la residencia de compositores “Paisajes sonoros del Paraguay contemporáneo”; el Ciclo de Música Latinoamericana (30 de julio y 29 de octubre); y el ciclo Música en los Palacios de Asunción, programado para el 27 de mayo y el 10 de diciembre.