Nicolás Ramírez Salaberry ofrecerá una clase magistral gratuita de dirección orquestal

El próximo lunes 30 de marzo, a las 10:00, se llevará a cabo una clase magistral de dirección orquestal en el Aula 69 del Bloque de Música de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA), a cargo del profesor y magíster Nicolás Ramírez Salaberry. La actividad, de acceso libre y gratuito, está dirigida a todo público interesado en profundizar en el arte de dirigir y en la interpretación musical.

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En este sentido, la clase magistral propone un recorrido por herramientas conceptuales y prácticas que permiten comprender el rol del director como mediador entre la partitura y la ejecución sonora.

El encuentro estará guiado por Nicolás Ramírez Salaberry, docente de la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Asunción, cuya formación incluye estudios en dirección orquestal en la Universidad de São Paulo y una maestría en la Universidad Estadual Paulista. Su trayectoria académica se complementa con su participación como becario en programas de educación musical en Japón, así como con su labor investigativa.

Desde una perspectiva que cruza la musicología y la etnomusicología, Ramírez Salaberry desarrolla investigaciones en torno a las obras sinfónicas paraguayas, la dirección orquestal y coral, además de la composición y los arreglos musicales. Este enfoque interdisciplinario se traslada a su práctica docente, donde propone una comprensión ampliada de la interpretación musical, atendiendo tanto a sus dimensiones históricas como culturales.

La actividad se inscribe dentro de las propuestas académicas abiertas de la FADA-UNA, consolidándose como una oportunidad para estudiantes, músicos y público general de acceder a espacios de formación y reflexión en torno a la música académica, en un formato accesible y gratuito.