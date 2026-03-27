Música
27 de marzo de 2026 - 11:29

Ricky Martin se une a TINI y Los Ángeles Azules para una nueva versión de “Vuelve”

Ricky Martin durante su presentación en el Super Bowl. El artista puertorriqueño lanzó hoy una nueva versión de su hit "Vuelve".
Ricky Martin durante su presentación en el Super Bowl. El artista puertorriqueño lanzó hoy una nueva versión de su hit "Vuelve".CHRIS TORRES

El artista puertorriqueño Ricky Martin, que tiene previsto presentarse en Paraguay el próximo 10 de abril, lanzó hoy una versión de su emblemático tema “Vuelve”. Esta canción, en ritmo de cumbia, cuenta con la colaboración de la argentina TINI y el grupo mexicano Los Ángeles Azules.

Por ABC Color

“Vuelve”, uno de los grandes éxitos de Ricky Martin llegó desde hoy a las plataformas digitales en una nueva versión, en la que el cantante puertorriqueño colabora con TINI y Los Ángeles Azules.

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“Esta nueva versión fusiona la esencia romántica del tema original con el inconfundible sonido de la cumbia de Los Ángeles Azules y la sensibilidad pop contemporánea de TINI, dando como resultado una reinterpretación que conecta con nuevas audiencias sin perder su esencia”, destacó la discográfica Sony Music, a través de un comunicado.

De esta manera, Ricky Martin da continuidad a los recientes sencillos “Fuego de Noche, Nieve de Día”, grabado junto a Christian Nodal y “A Medio Vivir”, en colaboración con Carín León.

Portada del sencillo "Vuelve" de Ricky Martin junto a TINI y Los Ángeles Azules, que ya está en las plataformas digitales.
Portada del sencillo "Vuelve" de Ricky Martin junto a TINI y Los Ángeles Azules, que ya está en las plataformas digitales.

Según detalló la discográfica, estas versiones formarán parte de una producción musical “creada para celebrar y conectar con los fans” repasando grandes éxitos de la carrera de Ricky Martin.

El vídeo de “Vuelve” fue dirigido por Andrés Ibáñez y filmado en las ciudades de Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos.

Ya comenzaron los trabajos en el Jockey Club

Ricky Martin llegará a Paraguay el próximo 10 de abril, en el marco de su gira Ricky Martin Live 2026, marcando el retorno del artista boricua a nuestro país después de 15 años.

En el Jockey Club Paraguayo ya comenzaron los trabajos de montaje para este show, que promete un gran despliegue técnico y artístico. Las entradas siguen a la venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 316.500.