Ricky Martin se une a TINI y Los Ángeles Azules para una nueva versión de “Vuelve”

“Vuelve”, uno de los grandes éxitos de Ricky Martin llegó desde hoy a las plataformas digitales en una nueva versión, en la que el cantante puertorriqueño colabora con TINI y Los Ángeles Azules.

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“Esta nueva versión fusiona la esencia romántica del tema original con el inconfundible sonido de la cumbia de Los Ángeles Azules y la sensibilidad pop contemporánea de TINI, dando como resultado una reinterpretación que conecta con nuevas audiencias sin perder su esencia”, destacó la discográfica Sony Music, a través de un comunicado.

De esta manera, Ricky Martin da continuidad a los recientes sencillos “Fuego de Noche, Nieve de Día”, grabado junto a Christian Nodal y “A Medio Vivir”, en colaboración con Carín León.

Según detalló la discográfica, estas versiones formarán parte de una producción musical “creada para celebrar y conectar con los fans” repasando grandes éxitos de la carrera de Ricky Martin.

El vídeo de “Vuelve” fue dirigido por Andrés Ibáñez y filmado en las ciudades de Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos.

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Ya comenzaron los trabajos en el Jockey Club

Ricky Martin llegará a Paraguay el próximo 10 de abril, en el marco de su gira Ricky Martin Live 2026, marcando el retorno del artista boricua a nuestro país después de 15 años.

En el Jockey Club Paraguayo ya comenzaron los trabajos de montaje para este show, que promete un gran despliegue técnico y artístico. Las entradas siguen a la venta a través de Ticketea, con precios que van desde G. 316.500.