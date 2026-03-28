Kchiporros estrena colaboración con La Pegatina y será parte de importante festival en México

Kchiporros acaba de estrenar “Rompéla”, una colaboración que formará parte del nuevo álbum de la agrupación mexicana La Pegatina. Este es el tercer single del proyecto y se trata de un homenaje al Día de Muertos y la manera en la que el país azteca recibe el duelo.

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La canción es un ska de ritmo rápido y nació de la admiración de la banda paraguaya hacia la cultura de México, país con el que tienen una estrecha relación desde hace más de una década.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip, dirigido por Ale Landix, que fue grabado en la Ciudad de México y se compone de instantáneas tomadas en las calles donde aparecen los integrantes de La Pegatina y Chirola, vocalista de Kchiporros, junto a un grupo de fans.

La agrupación paraguaya se encuentra nuevamente en tierras mexicanas, donde este este domingo será parte del reconocido festival Tecalte pal Norte, que se celebra en la ciudad de Monterrey.

Kchiporros será el encargado de abrir el escenario Tecate Original desde las 15:00 (hora de México), en el que durante la jornada se estarán presentando agrupaciones como las estadounidenses DJO y The Lumineers, además de la mexicana Panteón Rococó.

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El grupo paraguayo realizó anoche una convivencia con sus fans en la ciudad de Guadalajara, donde esta noche ofrecerá un show en C3 Rooftop de dicha ciudad.