San Party: así será este sábado la fiesta de St. Patrick en el centro de Asunción

La fiesta irlandesa de San Patricio desembarca en Asunción con una nueva edición del San Party del Centro, organizada conjuntamente por la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) y la Municipalidad de Asunción.

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Este sábado 28 sobre la calle Palma, entre las calles Chile y 15 de agosto, se llevará a cabo esta actividad que será de entrada gratuita y ofrecerá música en vivo y DJs, distribuidos en dos escenarios.

En el escenario ubicado en Palma y Alberdi se estará presentando desde las 19:00 el DJ residente Will Fernández, seguido por la banda Shok a las 20:00.

Rec Band llegará a este escenario a partir de las 21:00, seguido por Arriband a las 22:00 y The Kilks, desde las 23:00.

La fiesta seguirá a partir de la medianoche con el DJ Arcoiris Analógico, seguido por el set de la DJ Amy Larry desde la 1:00 y, de 2:00 a 4:00, Will Fernández estará nuevamente en bandejas.

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El otro escenario estará situado en Palma y 14 de mayo, teniendo a DJ Teo como residente, en el horario de inicio a las 19:00 y también en el cierre de 2:00 a 4:00.

Desde las 20:00 estará en escena la banda de rock Válvula, seguida por DOA, que traerá sus covers y tributos al escenario desde las 21:00.

La fiesta seguirá con Nderacover a las 22:00, Stereo Club desde las 23:00 y Capitán Jones desde la medianoche. A la 1:00 será el turno de la DJ Sole Rossner, que mezclará en bandejas músicas de diversos estilos.

En el marco de esta fiesta, los asistentes podrán recorrer los distintos bares del Centro Histórico de Asunción y también disfrutar de un patio de comidas con propuestas gastronómicas como pollo frito, hamburguesas, tacos, pizzas y más.

Los asistentes al San Party del Centro podrán adquirir, a través de www.tuti.com.py, un kit que tiene un costo de G. 75.000. El mismo contiene un vaso, un portavaso, tres recargas de cerveza y un pasaporte. Este último debe ser llenado con los stickers del recorrido para participar del sorteo de consumiciones y merchandising.

¿En qué consiste la fiesta de San Patricio?

La fiesta de San Patricio se conmemora el 17 de marzo, recordando la fecha de fallecimiento del santo patrono de la isla de Irlanda. Su principal símbolo es el trébol, ya que se dice que era utilizado por San Patricio para explicar acerca de la Santísima Trinidad.

Esta fiesta se celebra en diversas ciudades del mundo, emulando la que se realiza en Irlanda, con desfiles, abundante cerveza y gastronomía.