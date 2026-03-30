Andrés Calamaro, Estelares y Usted Señálemelo encabezan la segunda edición de Rock al Puerto

Rock al Puerto alista su segunda edición para el próximo 23 de mayo, en el Puerto de Asunción, con una grilla de artistas que ofrecerá una experiencia única en dos escenarios, junto a vistas espectaculares del río Paraguay.

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Andrés Calamaro, una de las figuras más emblemáticas del rock argentino, encabezará esta edición del festival, así como las bandas argentinas Estelares y Usted Señálemelo, que vienen consolidando un camino de éxitos.

Desde el vecino país también llegarán El Plan de la Mariposa, una propuesta del rock alternativo actual; Bulldog, referentes del punk rock; y Árbol, una de las bandas más queridas de la región que fusiona rock, pop y matices alternativos.

La escena local estará representada por Paiko, una de las bandas más influyentes del rock paraguayo; LaNuestra, que llegará con todos sus éxitos. Igualmente estarán Pornostars, Antenna, Tribu Sónica, Passiflorx, Bastianes y Mavi.

Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta de Ticketea y también en la web www.ticketea.com.py, con precios desde G. 200.000 en la fase de Early Birds, con todos los medios de pago.

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El festival será apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso acompañados de su adulto responsable con entrada.

Rock al Puerto celebró el año pasado su primera edición reuniendo a varios artistas como Dillom, Las Pelotas, 2 Minutos, El Zar, Los Tipitos, Bersuit Vergarabat entre otros. Además de contar con dos escenarios, el festival tendrá un espacio gastronómico y distintas experiencias.