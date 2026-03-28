Imponente presentación de Teresa Parodi y un gran festival en San Bernardino

Desde las 20:00, la velada estuvo cargada de alegría. En un acto significativo, la Municipalidad de San Bernardino declaró visitante ilustre a la artista Teresa Parodi, en reconocimiento a su trayectoria y su profundo vínculo con la cultura popular. Asimismo, la ministra de Turismo, Angie Duarte, resaltó la importancia de hacer conocer a nivel nacional e internacional el monumento de “Pedro Canoero” porque esto fortalece el turismo y posiciona a la ciudad como un punto de referencia artística.

El evento también contó con gestos de homenaje y gratitud. El gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), obsequió a Parodi un tradicional poncho para’i de 60 listas, mientras que la Cámara de Comercio le entregó un cuadro alusivo a la emblemática obra.

Durante la ceremonia, también se destacó la participación del escultor Hugo Escobar y del ideólogo del proyecto, José Allende, quienes recibieron reconocimientos especiales por su aporte.

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Momento emotivo

Uno de los momentos más conmovedores de la noche se vivió cuando Parodi, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al agradecer el cariño del público paraguayo. Luego, sobre el escenario, cautivó a los presentes interpretando varios de sus éxitos, entre ellos el esperado “Pedro Canoero”, que cantó junto al cantautor Ricardo Flecha, desatando una ovación generalizada.

El festival también brilló con la participación de artistas nacionales como Chabely Fretes, el grupo Las Paraguayas y la Orquesta Nacional de Música Popular, que aportaron identidad y color a una noche cargada de cultura.

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La jornada culminó con el público entregado a la música y la danza, celebrando una propuesta artística que no solo rindió homenaje a una canción convertida en escultura, sino que reafirmó el valor de la memoria cultural y el encuentro entre pueblos a través del arte.