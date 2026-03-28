Nacionales
28 de marzo de 2026 - 01:06

Imponente presentación de Teresa Parodi y un gran festival en San Bernardino

La presentación de la artista argentina Teresa Paradi durante la inauguración de la escultura de “Pedro Canoero”.
La presentación de la artista argentina Teresa Paradi durante la inauguración de la escultura de “Pedro Canoero”.Faustina Agüero

La inauguración de la escultura de “Pedro Canoero” se convirtió en una noche inolvidable en la Playa Rotonda de San Bernardino, con la presencia de la reconocida artista Teresa Parodi, quien emocionó a más de mil personas con su arte y sensibilidad.

Por Faustina Agüero

Desde las 20:00, la velada estuvo cargada de alegría. En un acto significativo, la Municipalidad de San Bernardino declaró visitante ilustre a la artista Teresa Parodi, en reconocimiento a su trayectoria y su profundo vínculo con la cultura popular. Asimismo, la ministra de Turismo, Angie Duarte, resaltó la importancia de hacer conocer a nivel nacional e internacional el monumento de “Pedro Canoero” porque esto fortalece el turismo y posiciona a la ciudad como un punto de referencia artística.

Una gran cantidad de personas disfrutó del festival musical.
Una multitud de personas disfrutó del festival musical.

El evento también contó con gestos de homenaje y gratitud. El gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), obsequió a Parodi un tradicional poncho para’i de 60 listas, mientras que la Cámara de Comercio le entregó un cuadro alusivo a la emblemática obra.

El gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), obsequió a la artista Teresa Parodi un tradicional poncho para’i de 60 listas.
El gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), obsequió a la artista Teresa Parodi un tradicional poncho para’i de 60 listas.

Durante la ceremonia, también se destacó la participación del escultor Hugo Escobar y del ideólogo del proyecto, José Allende, quienes recibieron reconocimientos especiales por su aporte.

Lea más: Video: Teresa Parodi se emocionó hasta las lágrimas al descubrir la escultura de Pedro Canoero

Momento emotivo

Uno de los momentos más conmovedores de la noche se vivió cuando Parodi, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas al agradecer el cariño del público paraguayo. Luego, sobre el escenario, cautivó a los presentes interpretando varios de sus éxitos, entre ellos el esperado “Pedro Canoero”, que cantó junto al cantautor Ricardo Flecha, desatando una ovación generalizada.

La artista argentina Teresa Parodi cantó junto al cantautor Ricardo Flecha.
La artista argentina Teresa Parodi cantó junto al cantautor Ricardo Flecha.

El festival también brilló con la participación de artistas nacionales como Chabely Fretes, el grupo Las Paraguayas y la Orquesta Nacional de Música Popular, que aportaron identidad y color a una noche cargada de cultura.

La Orquesta Nacional de Música Popular durante su presentación en el festival.
La Orquesta Nacional de Música Popular durante su presentación en el festival.

La jornada culminó con el público entregado a la música y la danza, celebrando una propuesta artística que no solo rindió homenaje a una canción convertida en escultura, sino que reafirmó el valor de la memoria cultural y el encuentro entre pueblos a través del arte.