“Tenebrae”: la música barroca francesa sonará en Villarrica durante Semana Santa

El miércoles 1 de abril, a las 20:00, en la Salle Lully de Villarrica (Humaitá 878, entre San Roque González y Alejo García), el Ensamble Paraguay Barroco, la Asociación Filarmónica Guaireña y el Coro Polifónico Municipal Sensus Æternus, presentan el concierto “Tenebrae”, una interpretación de tres Lecciones de Tinieblas de François Couperin, en el marco de las celebraciones de Semana Santa y con el apoyo de instituciones locales.

Lea más: Museos nacionales en Semana Santa: así serán los horarios de atención en los próximos días

La propuesta se articula en torno a una de las tradiciones más significativas de la liturgia cristiana: las Lecciones de Tinieblas, piezas musicales basadas en las Lamentaciones de Jeremías, un conjunto de textos bíblicos que evocan la destrucción de Jerusalén y el dolor colectivo de su pueblo. Estos textos, de fuerte carga simbólica, han sido interpretados tanto en la tradición hebrea como en la liturgia católica, donde adquirieron un lugar central durante los oficios de Semana Santa.

En este contexto, la música compuesta por François Couperin se inscribe en una práctica litúrgica desarrollada a partir del siglo XVII, en la que se alternaban el canto llano y la música polifónica. Las Lecciones de Tinieblas, en particular, se caracterizan por una escritura refinada que combina expresividad y rigor formal, integrando elementos del estilo francés con influencias italianas perceptibles en la construcción armónica y en los recursos dramáticos.

Históricamente, estas obras fueron interpretadas en espacios religiosos como la abadía de Longchamp, en París, donde durante la Semana Santa se congregaba tanto el público devoto como quienes acudían atraídos por el valor estético de la música. Con el tiempo, este repertorio trascendió su función estrictamente litúrgica para consolidarse como una de las expresiones más destacadas del barroco europeo.

El concierto en Villarrica retoma esta tradición con una formación integrada por las sopranos Macarena González y Yennifer Gutiérrez, el violoncellista Santiago Olmedo y el organista Alexandre Chauffaud, junto a la participación de relatores Juan Ángel Monzón, Juan Duarte y Juan José Bogado, que acompañan la interpretación musical. La propuesta busca reconstruir el clima sonoro y simbólico de estas piezas, manteniendo el diálogo entre texto y música que caracteriza a las Lecciones de Tinieblas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De este modo, “Tenebrae” se presenta como una oportunidad para acercarse a un repertorio histórico desde una interpretación contemporánea, en una puesta que dialoga con el contexto de la Semana Santa y con la tradición musical barroca en Paraguay.