Ex guitarrista de Turnstile es acusado de intentar asesinar al padre del vocalista

En medio de un gran presente profesional, la banda de hardcore punk Turnstile se encuentra atravesando una compleja situación que envuelve a su ex guitarrista Brady Ebert y a William Yates, padre del vocalista Brendan Yates.

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Según reportó el sitio estadounidense TMZ, a partir de información publicada por The Baltimore Banner, Ebert habría atropellado intencionalmente a William Yates, de 79 años, el pasado domingo.

El padre del vocalista de Turnstile sufrió de un “trauma en sus extremidades inferiores”, por lo que Ebert fue acusado por intento de asesinato en segundo grado y asalto en primer grado.

TMZ señala además que los miembros de la familia Yates declararon que Ebert llegó a la casa insultando y tocando la bocina de su vehículo. Al parecer, en un principio se habría retirado del lugar pero luego regresó.

También menciona que los detectives tendrían imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a Ebert atropellando a Yates con su vehículo mientras intentaba huir.

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Según señalan los medios internacionales, Ebert habría regresado luego al sitio donde Yates estaba esperando a los paramédicos y expresado que “se lo merecía”.

De acuerdo con el reporte de la agencia Asociated Press (AP), el jueves se realizó una audiencia de fianza en la que Ebert compareció por vídeo y trató a Yates de “maniaco” que le lanzó una piedra y le pidió al juez que verifique las imágenes de vigilancia.

Al respecto, el fiscal Dominic Plantamura sostuvo que las imágenes muestran que “fue un ataque claramente dirigido” y que Yates tuvo suerte de no haber sido herido de mayor gravedad.

El juez determinó la detención de Brady Ebert sin derecho a fianza.

Brady Ebert fue expulsado de la banda en el año 2022. La agrupación señaló en un comunicado, que fue distribuido a varios medios, que esta medida fue “en respuesta a un patrón constante de comportamiento dañino”.

Indicaron además que el ex guitarrista empezó a amenazar con violencia y que las amenazas se intensificaron en los últimos meses, hasta el ataque que afectó al padre de Brendan Yates.

“Estamos agradecidos de que el señor Yates haya sobrevivido, se haya sometido con éxito a una cirugía y esperamos el mejor resultado posible en su recuperación”, añadió el comunicado de Turnstile.

La agrupación oriunda de Baltimore, Maryland, fue formada en el año 2010. En 2021, su álbum “Glow On” los llevó al reconocimiento internacional y, este año, ganaron dos premios Grammy: Mejor Álbum de Rock por “Never Enough” y Mejor Interpretación de Metal por “Birds”.

La banda, actualmente conformada por Brendan Yates (voz), Franz Lyons (bajo), Daniel Fang (batería), Pat McRory (guitarra) y Meg Mills (guitarra); se presentó por primera vez en Paraguay el pasado 17 de marzo como una de las principales atracciones de la primera jornada del festival Asunciónico.