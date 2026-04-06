Ricardo Arjona regresa a Paraguay en el mes de mayo

Ricardo Arjona se alista para volver a Paraguay con Lo Que El Seco No Dijo, una gira que comenzó el pasado 30 de enero en el All State Arena de Chicago, Estados Unidos, con entradas agotadas.

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Este recorrido lleva más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico, a la que antecedió una residencia de 23 shows en Guatemala, a finales de 2025.

El concierto en Asunción será el próximo 30 de mayo en el Jockey Club Paraguayo. El show promete una puesta en escena teatral y monumental, considerada la más impactante de la carrera de Arjona.

En cuanto al repertorio, adelantaron que abarcará cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta las canciones de su álbum más reciente, Seco.

¿Desde cuándo y dónde se venden las entradas?

La preventa de entradas comenzará este martes 7 a las 12:00 y será exclusiva para tarjetas de crédito de un banco. Será a través de www.ticketea.com.py, con precios que van desde G. 221.850.

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La venta general comenzará el jueves 9 a las 12:00, con precios desde G. 246.500, a través de Ticketea. El concierto de Ricardo Arjona es apto para todo público y los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan entrada en los sectores no numerados (Campo VIP, Campo General y Plateas), acompañados de su adulto responsable con entrada.