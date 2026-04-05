Giovanna Chantal presenta su álbum “NEGRO”: “Cuando uno toca fondo puede volver a ver la luz”

Para Giovanna Chantal su nuevo álbum “NEGRO” representa una propuesta distinta a todo lo que lanzó hasta ahora. La cantante y compositora paraguaya ofrecerá en este material, que llega este lunes 6 a las plataformas digitales, once canciones que atraviesan estilos como el R&B y el dark pop.

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“La oscuridad es el lugar donde la luz puede volver a nacer”, afirmó la artista, en relación a la propuesta de este álbum que surgió luego de un proceso de mucha introspección.

“Cuando uno toca fondo puede volver a ver la luz. Cuando uno llega al fondo, se siente muy mal, cuando uno está adentro de esa oscuridad, ahí siempre hay una luz al final del túnel”, añadió la cantante, buscando rescatar esa esperanza en medio de las dificultades.

En este sentido, afirmó que espera que con estas canciones el público pueda “conectar desde un lado más emocional, más profundo”. “La música en sí lleva también a eso, es un poco más oscura”, acotó.

Giovanna Chantal sostuvo que este trabajo surgió como una catarsis, en medio de un momento difícil. “Yo pasé por un momento en el que necesitaba eso. Entonces, agarré prácticamente mi dolor y lo convertí en arte, porque fue la forma en que yo encontré para poder sentirme mejor, para sanar mis heridas”, expresó.

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En este espíritu, la artista afirmó que espera poder ayudar a otros a sentirse mejor con estas canciones, que fueron escritas en aproximadamente un año, entre el 2022 y 2023.

Detalló que el proceso de composición fue bastante solitario y, con las maquetas hechas, comenzó a contactar con diferentes productores, además de utilizar pistas que fue encontrando y licenciando.

Tras un viaje que pudo hacer a Suecia en 2023, la artista también logró trabajar con productores de dicho país para realizar las dos últimas canciones que componen este trabajo.

El listado de las canciones del álbum está conformado por: “Okay”, “Tiempo al tiempo”, “Volver atrás”, “Después de ti”, “Que querés?”, “Negro”, “Trust”, “Together”, “Fix the scars” y “Time machine”. En tanto, la portada del álbum es una obra de la artista Alejandra Marín.

Creando desde la Triple Frontera

Si bien Giovanna Chantal nació y creció en Asunción, en el 2020 se mudó a vivir a Ciudad del Este. “Hace seis años que estoy aquí por Ciudad del Este, activando todo lo que es la parte del entretenimiento, haciendo shows, ayudando a otros artistas en sus materiales, en todo lo que pueda ser útil para ellos también”, comentó.

Afirmó que si bien “siempre es una batalla”, en el este del país encontró terreno virgen para poder seguir creciendo como artista, apuntando a compartir su arte en la Triple Frontera.

Giovanna Chantal aseguró que, a partir del lanzamiento de “NEGRO”, está buscando realizar una gira por varias ciudades del país y también proyectar su música al exterior.

La artista estará el próximo sábado 18 de abril en el festival El Barullo, que se realizará en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, a partir de las 16:00. El acceso será libre y gratuito.

Finalmente, Giovanna Chantal señaló que espera que cada persona pueda conectar con las canciones de este álbum desde un lugar muy personal.

“Las personas al escuchar cualquiera de las frases pueden llegar a conectar con ellas de una manera más personal, como para hacerlas propias. Eso es lo que más deseo”, remarcó.