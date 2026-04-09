El Puerto Suena: nueva edición del ciclo con la Orquesta Nacional de Música Popular

La Orquesta Nacional de Música Popular ofrecerá este viernes 10 de abril, a las 20:00, la décima tercera edición del ciclo en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto, bajo la dirección del maestro Luis Alvarez, con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

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La propuesta forma parte del ciclo El Puerto Suena, una iniciativa que busca acercar al público a distintas expresiones de la música nacional a través de una formación orquestal. En esta edición, la ONAMP interpretará un programa que recorre composiciones emblemáticas del repertorio paraguayo, integrando piezas de distintos estilos y épocas.

El concierto contará con el apoyo de Secretaría Nacional de Cultura y está dirigido tanto a públicos habituales como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de propuestas. La selección de obras incluye títulos como “Mainumby”, “Cielo azul”, “Alma y violín” y “Campamento Cerro León”, entre otros, en una puesta que destaca la riqueza melódica y rítmica de la música popular del país.

Como es habitual en este ciclo, el acceso será libre y se permitirá el ingreso del público hasta completar la capacidad de la sala. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural del Puerto, consolidado como uno de los espacios activos para la difusión de la música en vivo en la ciudad.