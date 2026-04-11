Ricky Martin trajo a Paraguay una intensa fiesta con baile, romance y carisma

Enfundado en un traje negro con apliques de pedrería en el saco, Ricky Martin hizo su aparición en escena a las 21:20. La movida “Pégate” marcó el inicio de este show que casi sin pausas brindó un amplio recorrido por los éxitos de más de tres décadas del artista puertorriqueño.

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Ya desde el vamos, Ricky Martin puso a bailar a las cerca de 15.000 personas presentes en el Jockey Club Paraguayo, siguiendo con otro de sus grandes éxitos, “María”.

Una escenografía con varios niveles recubierta con pantallas LED, una banda integrada por ocho músicos y seis bailarines acompañaron al artista boricua en el escenario, en medio de un gran despliegue de luces y efectos pirotécnicos.

El sonido de una sirena marcó el inicio de la animada “Adrenalina”, poniendo bien en alto la energía al inicio del show. Luego bajó un poco más el ritmo con “Bombón de azúcar”.

Tras un cambio de saco, Ricky retornó al escenario para saludar al público. “Hola Asunción, tengo mucho tiempo, demasiado sin venir, eso no vuelve a suceder...Asunción, eres un vicio”, expresó.

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También agradeció a la gente por acompañarlo por tantos años. “Esta historia la han escrito conmigo. Son mi alimento y mi medicina”, agregó el cantante.

“Aquí tienes mi alma, Asunción. Muchas gracias”, añadió el artista, antes de dar paso a la balada “Vuelve”, que interpretó en su versión original y con un notable solo de guitarra.

El ritmo volvió a subir con “Shake Your Bon-Bon” y “Qué rico fuera”, para luego invitar al público a volar hacia Puerto Rico: “Mi casa, es tu casa”, exclamó. Así dio paso a la animada “Lola, Lola”.

“La bomba” llegó con todo el sabor caribeño y un marcado sonido de trompetas, para luego seguir la fiesta con la versión en inglés de “She Bangs”.

A lo largo de su extensa carrera, Ricky Martin también se ha destacado por sus baladas románticas. Y prueba de ello fue el segmento que ofreció con “Tal vez” y a la que siguió “Gracias por pensar en mí”.

El saxo marcó la introducción de “A medio vivir”, que fue intensamente coreada por el público, así como “Y todo queda en nada”, que llegó enganchada con “Fuego de noche, nieve de día”.

En esta seguidilla de éxitos románticos también estuvo presente “Te extraño, te olvido, te amo”, que fue acompañada por las palmas.

El cuatro puertorriqueño marcó el sonido de “Tu recuerdo”, que comenzó como una balada y cerró en ritmo de salsa.

Las bailarinas ingresaron luego al escenario con amplias polleras de color verde para bailar una bomba puertorriqueña, que luego se enganchó con “La mordidita”. Ricky Martin apareció en escena luciendo una musculosa con apliques de color plata.

“Por arriba, por abajo” siguió en el repertorio del show, así como “Vente pa’ acá”. “Gracias Paraguay, volveremos pronto”, expresó Ricky Martin, antes de otro cambio de vestuario.

Sobre el final, el cantante apareció con una musculosa colorida para cantar “Livin’ la vida loca”, la canción que marcó su ingreso al mercado de la música en inglés. También llegó “La copa de la vida”, la canción que fue himno de la Copa Mundial de Francia en 1998 y que puso a todos a agitar los brazos con su “Allez, allez, allez”.

Ricky Martin es un verdadero showman, que canta y baila con una gran destreza y naturalidad. Sobre el final invitó a aplaudir a su banda de músicos, dirigida por Pablo Della Bella; y a sus bailarines “de diferentes partes del mundo”.

En medio de la lluvia de papelitos plateados, Ricky Martin se despidió agradeciendo el cariño del público. “Nos vemos pronto y muy pronto nueva música”, expresó.

Willian abrió el concierto

La apertura del concierto estuvo a cargo de Willian, un artista oriundo de Santaní que suma millones de reproducciones en Spotify, con canciones que van desde el pop latino a la guarania.

Acompañado por un DJ y un guitarrista, el cantante presentó temas como “Sabor a miel”, “Tú” y “Sol”. Esta última acumula casi 80 millones de reproducciones en Spotify.