Coachella 2026: lista de artistas, horarios y cómo ver el festival desde Paraguay

Para las 20:00 (hora de Paraguay) está previsto el inicio del festival Coachella, que se realizará durante dos fines de semana en el valle de Indio. Ocho escenarios presentará este evento, que reúne a destacadas figuras de la música y que será transmitido a través de YouTube, en un canal con imágenes de cada uno de los escenarios.

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En el escenario principal, la programación de este viernes 10 será la siguiente:

20:00 Record Safari

21:30 Teddy Swims

00:00 The XX

1:05 Sabrina Carpenter

En tanto, en el Outdoor Stage la programación será:

20:00 Dabeull

21:20 Lykke Li

22:40 Dijon

00:05 Turnstile

2:35 Disclosure

Otros artistas que están anunciados para esta primera jornada son Moby (00:10 en el escenario Mojave), KATSEYE (00:00 en el escenario Sahara), Tiga (21 en el escenario Quasar), y muchos más.

Para el sábado 11, la programación en el escenario principal (Main Stage) será la siguiente:

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20:15 Jaqck Glam

21:30 Addison Rae

23:00 Giveon

1:00 The Strokes

3:25 Justin Bieber

En tanto, en el Outdoor Stage la programación será la siguiente:

20:00 Los Hermanos Flores

21:10 Alex G

23:05 SOMBR

22:30 Labrinth

2:20 David Byrne

Para este sábado también están previstas las presentaciones de la artista brasileña Luisa Sonza (21:10 en el escenario Gobi), la agrupación colombiana Morat (2:10 en el escenario Gobi), Interpol (2:15 en el escenario Mojave) y el DJ David Guetta (1:00) en el escenario Quasar).

El domingo 12 estarán en el escenario principal de Coachella los siguientes artistas:

20:45 Wet Leg

22:10 Major Lazer

23:50 Young Thug

1:55 Karol G

En el Outdoor Stage, la programación del domingo será la siguiente:

20:00 Gigi Perez

21:15 CLIPSE

22:45 Foster the People

00:40 Laufey

02:30 BIGBANG

En esa jornada también se presentarán otros artistas como Iggy Pop (23:10 en el escenario Mojave), FKA twigs (00:45 en el Mojave), Kaskade (2:45 en el escenario Sahara) y Fatboy Slim (00:00 en el escenario Quasar).