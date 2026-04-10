Música
10 de abril de 2026 - 18:03

Coachella 2026: lista de artistas, horarios y cómo ver el festival desde Paraguay

Sabrina Carpenter con vestido rosa con el nombre 'Sabrina' en brillante, en ambiente oscuro, luciendo seria y concentrada.
Sabrina Carpenter antes de su presentación en Paraguay. La cantante estará esta noche en el festival Coachella.@alfredoflores

El festival Coachella 2026 se pondrá en marcha hoy en el valle de Indio, California, en Estados Unidos con una variada grilla de artistas divididos en ocho escenarios. Sabrina Carpenter, Justin Bieber, The Strokes, Karol G y otros serán parte esta edición del evento, que podrá verse gratuitamente a través de internet.

Por Maripili Alonso

Para las 20:00 (hora de Paraguay) está previsto el inicio del festival Coachella, que se realizará durante dos fines de semana en el valle de Indio. Ocho escenarios presentará este evento, que reúne a destacadas figuras de la música y que será transmitido a través de YouTube, en un canal con imágenes de cada uno de los escenarios.

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En el escenario principal, la programación de este viernes 10 será la siguiente:

  • 20:00 Record Safari
  • 21:30 Teddy Swims
  • 00:00 The XX
  • 1:05 Sabrina Carpenter

En tanto, en el Outdoor Stage la programación será:

  • 20:00 Dabeull
  • 21:20 Lykke Li
  • 22:40 Dijon
  • 00:05 Turnstile
  • 2:35 Disclosure

Otros artistas que están anunciados para esta primera jornada son Moby (00:10 en el escenario Mojave), KATSEYE (00:00 en el escenario Sahara), Tiga (21 en el escenario Quasar), y muchos más.

Para el sábado 11, la programación en el escenario principal (Main Stage) será la siguiente:

  • 20:15 Jaqck Glam
  • 21:30 Addison Rae
  • 23:00 Giveon
  • 1:00 The Strokes
  • 3:25 Justin Bieber

En tanto, en el Outdoor Stage la programación será la siguiente:

  • 20:00 Los Hermanos Flores
  • 21:10 Alex G
  • 23:05 SOMBR
  • 22:30 Labrinth
  • 2:20 David Byrne

Para este sábado también están previstas las presentaciones de la artista brasileña Luisa Sonza (21:10 en el escenario Gobi), la agrupación colombiana Morat (2:10 en el escenario Gobi), Interpol (2:15 en el escenario Mojave) y el DJ David Guetta (1:00) en el escenario Quasar).

El domingo 12 estarán en el escenario principal de Coachella los siguientes artistas:

  • 20:45 Wet Leg
  • 22:10 Major Lazer
  • 23:50 Young Thug
  • 1:55 Karol G

En el Outdoor Stage, la programación del domingo será la siguiente:

  • 20:00 Gigi Perez
  • 21:15 CLIPSE
  • 22:45 Foster the People
  • 00:40 Laufey
  • 02:30 BIGBANG

En esa jornada también se presentarán otros artistas como Iggy Pop (23:10 en el escenario Mojave), FKA twigs (00:45 en el Mojave), Kaskade (2:45 en el escenario Sahara) y Fatboy Slim (00:00 en el escenario Quasar).