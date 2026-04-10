Coachella 2026: lista de artistas, horarios y cómo ver el festival desde Paraguay

Para las 20:00 (hora de Paraguay) está previsto el inicio del festival Coachella, que se realizará durante dos fines de semana en el valle de Indio. Ocho escenarios presentará este evento, que reúne a destacadas figuras de la música y que será transmitido a través de YouTube, en un canal con imágenes de cada uno de los escenarios.
Lea más: Ricky Martin en Asunción: horarios, accesos y últimas entradas para el show
En el escenario principal, la programación de este viernes 10 será la siguiente:
- 20:00 Record Safari
- 21:30 Teddy Swims
- 00:00 The XX
- 1:05 Sabrina Carpenter
En tanto, en el Outdoor Stage la programación será:
- 20:00 Dabeull
- 21:20 Lykke Li
- 22:40 Dijon
- 00:05 Turnstile
- 2:35 Disclosure
Otros artistas que están anunciados para esta primera jornada son Moby (00:10 en el escenario Mojave), KATSEYE (00:00 en el escenario Sahara), Tiga (21 en el escenario Quasar), y muchos más.
Para el sábado 11, la programación en el escenario principal (Main Stage) será la siguiente:
- 20:15 Jaqck Glam
- 21:30 Addison Rae
- 23:00 Giveon
- 1:00 The Strokes
- 3:25 Justin Bieber
En tanto, en el Outdoor Stage la programación será la siguiente:
- 20:00 Los Hermanos Flores
- 21:10 Alex G
- 23:05 SOMBR
- 22:30 Labrinth
- 2:20 David Byrne
Para este sábado también están previstas las presentaciones de la artista brasileña Luisa Sonza (21:10 en el escenario Gobi), la agrupación colombiana Morat (2:10 en el escenario Gobi), Interpol (2:15 en el escenario Mojave) y el DJ David Guetta (1:00) en el escenario Quasar).
El domingo 12 estarán en el escenario principal de Coachella los siguientes artistas:
- 20:45 Wet Leg
- 22:10 Major Lazer
- 23:50 Young Thug
- 1:55 Karol G
En el Outdoor Stage, la programación del domingo será la siguiente:
- 20:00 Gigi Perez
- 21:15 CLIPSE
- 22:45 Foster the People
- 00:40 Laufey
- 02:30 BIGBANG
En esa jornada también se presentarán otros artistas como Iggy Pop (23:10 en el escenario Mojave), FKA twigs (00:45 en el Mojave), Kaskade (2:45 en el escenario Sahara) y Fatboy Slim (00:00 en el escenario Quasar).