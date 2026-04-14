La OCMA presentará “De Vivaldi a Jiménez” en el Teatro Municipal

La Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) ofrecerá la velada musical titulada “De Vivaldi a Jiménez” el miércoles 15 de abril, a las 20:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), en el marco de su concierto de pretemporada, con acceso libre y gratuito.

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En esta ocasión, la OCMA estará dirigida por el maestro Miguel Ángel Echeverría, junto a los directores invitados Rubén Darío Jara, Gabriel Graziani, Juan Gerardo Ayala y Oscar Barreto.

La velada contará además con la participación de solistas como Cynthia Esquivel en canto, Hilaria Ferrari en fagot, el propio Gabriel Graziani en oboe, Marcelo Jiménez en viola, Mauricio Jiménez en violín y Cristina Meliukhina en piano.

El concierto también incluirá la participación especial de músicas de la Banda de Música de la Policía Nacional, con las violinistas Emilce Godoy, Elida López, Ana Mareco y Katy Noguera, sumando sonoridades al ensamble en esta presentación de pretemporada.

El ciclo es organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción en conjunto con la Sociedad Filarmónica de Asunción, institución que celebra 40 años de trayectoria.

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El programa propuesto traza un recorrido que va desde el repertorio barroco europeo hasta composiciones vinculadas a la música paraguaya. La noche incluirá obras como “Ave Maria” de Astor Piazzolla, el Concierto en Fa menor para piano de Johann Sebastian Bach, el Concierto para cuatro violines en Si menor de Antonio Vivaldi y la “Capriol Suite” de Peter Warlock.

A estas piezas se suman obras del repertorio nacional como “Dulce tierra mía”, con música de Agustín Barboza y letra de Augusto Roa Bastos, así como “Che pyhare mombyry”, de Sergio R. González y Augusto González. La velada incluirá además el estreno de “Kyre’y mbarete” para violín y viola, obra de Marcelo Jiménez, que tendrá su primera audición en este concierto.

La propuesta busca así articular un diálogo entre distintas tradiciones musicales, ofreciendo un repertorio diverso que combina clásicos universales con creaciones locales contemporáneas, en un espacio emblemático de la ciudad.