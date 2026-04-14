Teatro para romper con la rutina: obras para disfrutar en Asunción entre semana

“La verdad efímera”, uno de los éxitos teatrales del 2025, ofrecerá hoy martes 14 a las 21:00 su última función en la sala La Correíta (Gral. Díaz c/ Don Bosco). La puesta está protagonizada por Paola Irún y Guadalupe Lobo, con texto y dirección de Santiago Gobernori.

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“Nos despedimos, se cierra el circo y nos vamos a Yaguarón. Las hermanas Gutiérrez no son eternas, en algún momento tenía que pasar. Nos vamos en colectivo, sentir el viaje, conocer, saber cómo viven”, señalaron en una publicación a través de las redes sociales, haciendo alusión a algunos temas de la obra.

En esta obra, dos mujeres encarnan múltiples personajes y transitan distintos mundos. En seis historias, sin un orden aparente, exploran temas como la desvalorización de los oficios en detrimento de lo tecnológico, el histórico dominio del rico por sobre el pobre, el amor y la muerte.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir al (0983) 880-020 a G. 90.000. Hay una promoción de 2 por G. 140.000 y para los estudiantes es de G. 50.000. En puerta costarán G. 100.000.

También en la sala La Correíta, los miércoles 15 y 22 de abril a las 20:50 se presentarán las últimas funciones del unipersonal “Psicópata”, a cargo de Ariel Galeano, bajo la dirección de Marcela Gilabert.

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La obra está basada en el texto del uruguayo Fernando Schmidt y propone ingresar al relato de un asesino serial. Entre recuerdos, justificaciones y una mirada crítica sobre el consumo de la violencia como espectáculo, “Psicópata” ofrece un cruce entre la comedia negra y el thriller.

Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y se pueden reservar al número (0981) 725-739. Hay una promoción de 2 por G. 120.000

En la Sala Piloto (Simón Bolívar 868), el próximo jueves 23 se presentará otra función de “La revolución del temblor”, un unipersonal a cargo de Rosa Posa Guinea, bajo la dirección de Paola Irún.

La obra invita al público a recorrer un camino para entender qué es y cómo se vive con Parkinson. La propuesta combina el biodrama y el teatro documental para contar una historia real, inspirada en la propia experiencia de la protagonista.

“Quisiera que esta propuesta sirva para que la gente sepa que el Parkinson no es el final. Es un desafío, sí, pero con él viene una nueva forma de vivir, de crear, de encontrar la belleza en pequeñas cosas”, expresó Rosa Rosa, quien presentó la obra recientemente en México.

Las funciones se realizan a las 20:30 y las entradas se pueden adquirir al (0981) 582-606.