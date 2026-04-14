Un nuevo espacio para espectáculos: Arena Asunción se prepara para recibir sus primeros eventos

Arena Asunción, el nuevo espacio destinado a conciertos y eventos masivos ubicado sobre la Avenida Eusebio Ayala y Pasaje Tembetary, en Asunción, prevé abrir su puertas este 30 de abril con el festival Cumbiazo, en el marco de la primera fase de un plan integral de reconversión de predio, impulsado por Nicolás Garzia y Tomás Dávalos, junto a socios locales e inversión extranjera.

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El proyecto se encuentra actualmente en una etapa inicial que forma parte de un plan más amplio, cuya ejecución se extenderá en el tiempo y se irá adaptando al calendario de eventos. El ingenierio Enrique Díaz Barriocanal, responsable técnico de la obra, explicó esta tarde en un recorrido para la prensa, que los trabajos en curso están enfocados en la readecuación funcional del espacio.

“Los trabajos actuales se concentran en la renovación completa de la fachada, como carta de presentación del nuevo concepto del predio, y en el reacondicionamiento de accesos y circulación”, señaló.

Según detalló, uno de los principales ejes de esta etapa es garantizar la seguridad y la fluidez del público. “Se está trabajando en accesos amplios que permitan un flujo ordenado y seguro, tanto para el ingreso como para la evacuación del público, además de áreas destinadas a la operación técnica y producción”, expresó.

Un espacio equipado para espectáculos

El espacio apunta a responder a una demanda del sector: la falta de un recinto fijo y equipado para espectáculos de gran escala en el país. Sobre este punto, el productor Nicolás Garzia explicó que la experiencia acumulada en la organización de eventos fue determinante para impulsar el proyecto.

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“Después de trabajar casi 20 años en el Jockey Club, nos dimos cuenta de que hacía falta un lugar donde no tengas que montar todo desde cero: pisos, baños, camarines, cantinas. Buscamos que sea algo fijo, que quede realmente en el lugar”, afirmó.

Garzia subrayó que, a diferencia de otros predios utilizados habitualmente, el objetivo es contar con infraestructura permanente que facilite la producción de eventos. “Acá vas a tener todo lo que alquilás en otro lugar. Vallados, generadodes para electricidad, sonido, luces, pantallas”, destacó.

En cuanto a la capacidad, el predio tendrá un formato adaptable que permitirá albergar desde eventos de menor escala hasta convocatorias masivas. “La habilitación nos permite trabajar desde 1.500 personas hasta cerca de 28.000″, explicó Garzia.

Asimismo, el productor señaló que el plan a largo plazo incluye la posibilidad de techar el predio y avanzar hacia una arena cerrada, tomando como referencia modelos internacionales. “Tenemos suficiente espacio para desarrollar todo lo que proyectamos a futuro”, dijo.

En relación a la inversión, Garzia estimó que el monto total del proyecto, considerando sus etapas, se ubica entre los 7 y 8 millones de dólares. “La inversión más importante es la propiedad, que pertenece a uno de los socios”, indicó.

La gestión del espacio, según explicó, no será exclusiva. “Las puertas están abiertas para terceros también, para que quieran hacer cosas”, afirmó el productor.

Asimismo, anticipó que desde Garzia Group tienen “eventos previstos en abril y mayo, y luego, desde agosto hasta noviembre varios festivales y un show de un artista argentino de gran convocatoria”, adelantó.

Aunque la apertura de abril mostrará solo una parte del desarrollo total, el proyecto se plantea como una transformación progresiva del predio.

¿Cuáles serán los primeros eventos?

Los primeros dos eventos internacionales a realizarse en el Arena Asunción serán el festival Cumbiazo, el 30 de abril, con la presencia de Bryndis BXS, Grupo Mojado, Grupo Toppaz, Luis Mosqueda Komando, Uriel Lozano, Agrupación Marilyn, Los Diablitos y Los Embajadores Vallenatos. Mientras que el 12 de mayo se presentará también allí el cantante argentino El Puma Rodríguez.