Jorge Drexler retorna a Paraguay con la gira de su nuevo álbum “Taracá”

Jorge Drexler se prepara para retornar a Paraguay con “Taracá”, su nuevo material discográfico publicado en marzo pasado y que marca una nueva etapa en su trayectoria. El artista uruguayo es uno de los más influyentes en la música iberoamericana contemporánea.

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El concierto será el próximo 3 de junio en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay y, según anticipó la producción, Drexler estará acompañado en escena por siete músicos para presentar canciones de este nuevo álbum, así como otras que han marcado su carrera.

“Taracá” es el décimoquinto álbum de estudio de Jorge Drexler y en el mismo se acerca más a su origen, dando un especial destaque al candombe uruguayo, sin dejar de lado la curiosidad, la experimentación y su profunda sensibilidad poética.

Once canciones conforman este material que incluye colaboraciones con artistas como Young Miko, Meritxell Neddermann, Ángeles Toledado, Julio Cobelli, Américo Young, Falta y Resto, además del proyecto Rueda de Candombe.

Jorge Drexler cuenta con más de tres décadas de trayectoria y ha construido una obra sólida y singular dentro del panorama internacional. Fue galardonado con el premio Óscar en 2005 a Mejor Canción Original, por “Al otro lado del río”; dieciséis Latin Grammy, un premio Goya, una Biznaga de Plata, entre otros reconocimientos.

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Venta de entradas

La preventa de entradas comenzará este viernes 24 de abril desde las 11:00 a través de Ticketea y será exclusiva para clientes con tarjetas de crédito de un banco. Los precios irán desde G. 191.250 más el cargo por servicio.

La venta general comenzará inmediatamente al agotarse el cupo de la preventa exclusiva, a través de los puntos de venta y la web www.ticketea.com.py, con precios que irán desde G. 225.000 más el cargo por servicio.

El concierto de Jorge Drexler será apto para todo público. Al ser un recinto con capacidad limitada, todos los asistentes deberán contar con entrada.