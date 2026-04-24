¿Ed Sheeran en Paraguay por primera vez? El video que enciende las alarmas

A través de una publicación conjunta en redes sociales, la productora regional Move Concerts y la local G5Pro lanzaron un video que, sin necesidad de grandes textos, confirma que Asunción será una de las paradas obligatorias en la próxima gira sudamericana de Ed Sheeran.

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El anuncio llega de forma sorpresiva, sin tantos rumores previos que anticiparan el desembarco del artista británico, quien pisará Paraguay por primera vez en su carrera.

El material audiovisual apuesta por una estética analógica y minimalista. En las imágenes se observa una casetera antigua recibiendo un casete que, al ponerse en marcha, utiliza sus cintas para dibujar el contorno del mapa de Sudamérica.

Mientras de fondo se perciben los primeros compases de “Shape of You”, el video revela una breve lista de ciudades confirmadas para este tramo del tour: Buenos Aires, Santiago, Asunción y São Paulo. La aparición del nombre de la capital paraguaya junto a estas plazas regionales marca un hito para la producción de conciertos locales en 2026.

La pieza culmina con el mensaje “Get In The Loop”, una clara referencia técnica a la forma en que Sheeran construye sus canciones en vivo, y fija la fecha del 28 de abril de 2026.

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Si bien todavía no se ha detallado si este día se trata del inicio de la preventa de entradas, la confirmación ya genera una alta expectativa entre el público. Se espera que la información sobre el recinto elegido, los sectores y los costos de las entradas se de a conocer en las próximas jornadas a través de los canales oficiales de G5Pro.

Este concierto representará el debut absoluto del cantautor en el país. Al ser una noticia en desarrollo, la atención de los fans permanece puesta en las actualizaciones de la productora para conocer la hoja de ruta definitiva que traerá al intérprete de “Perfect” a encontrarse por primera vez con sus seguidores paraguayos.