Kchiporros vuelve a Europa con shows en cuatro ciudades de España

La banda paraguaya Kchiporros confirmó una gira por España que se desarrollará entre el 26 y el 30 de mayo de 2026, con presentaciones en Barcelona, Madrid, Mallorca y Bilbao. El recorrido servirá como plataforma de lanzamiento en vivo de su más reciente material discográfico, Todo el mundo está kaliente!.

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El tour comenzará el 26 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona, para continuar el 28 en Lab Wagon de Madrid, el 29 en Es Gremi de Mallorca y cerrar el 30 en Santana 27 de Bilbao. Estas fechas marcan el retorno del grupo al circuito europeo, con España como primer destino confirmado dentro de una gira que prevé ampliarse a otras ciudades y países.

El nuevo álbum, Todo el mundo está kaliente!, reúne canciones atravesadas por ritmos latinos, referencias al baile y una identidad sonora que combina distintos géneros. El material fue concebido para el directo, en línea con el perfil escénico de la banda.

A lo largo de su trayectoria, Kchiporros ha desarrollado una presencia sostenida en escenarios internacionales, con presentaciones en distintos países de Latinoamérica. Esta nueva gira representa una continuidad en ese proceso de expansión, con un repertorio renovado y un show actualizado.

Con esta serie de conciertos, el grupo retoma su vínculo con el público europeo y avanza en la circulación de su nuevo trabajo, en una etapa que apunta a consolidar su proyección fuera de Paraguay.