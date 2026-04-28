Asunción y Villarrica recibirán el concierto previo a la gira europea del Ensamble Paraqvaria

Los conciertos gratuitos se realizarán el miércoles 29 de abril, a las 20:00, en la Iglesia de la Encarnación de Asunción (Haedo e/ 14 de Mayo y Alberdi), y el viernes 1 de mayo, a las 19:00, en la Salle Lully de la Asociación Filarmónica Guaireña, en Villarrica (Humaitá 878, entre San Roque González y Alejo García ), bajo la dirección de Ian Szaran, con acceso libre, como antesala a la gira que llevará al conjunto por países como Suiza, Austria y Alemania.

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El programa que presentará el ensamble, titulado “El Gran Tesoro de América”, reúne una selección de obras del repertorio del barroco latinoamericano, a partir de materiales provenientes de distintos archivos históricos de la región.

Entre ellos se incluyen los acervos de San Antonio Abad de Cusco, la Catedral de Sucre, repositorios nacionales de Bolivia y el Archivo Misional de Chiquitos, junto con piezas vinculadas a la religiosidad popular del Paraguay. El recorrido musical abarca composiciones de autores como Tomás de Torrejón y Velasco, Domenico Zipoli, Roque Ceruti, además de otros nombres y obras anónimas de la época.

La propuesta está concebida como una experiencia de carácter didáctico e inmersivo en torno a la música producida durante el período virreinal en América, con el objetivo de acercar al público a ese repertorio a través de una interpretación contextualizada.

Estos conciertos, además, marcarán el cierre de la Academia de Orquesta del Ensamble Paraqvaria, un espacio formativo que contará en esta ocasión con la participación de jóvenes becados como Virginia Rivas, Valeria Rodas, Santiago Alvarenga y Franco Balbuena.

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A la agrupación se sumarán músicos invitados, entre ellos Alexandre Chauffaud y la arpista Doris Cañete, quienes participarán de las presentaciones junto al ensamble. Tras estos conciertos, el grupo iniciará su recorrido internacional con presentaciones previstas en ciudades como Lucerna, Innsbruck, Núremberg, Múnich, Frankfurt y Colonia, entre otras.