Conciertos en Paraguay: estos son los shows internacionales anunciados para mayo de 2026

Este mes de mayo en Paraguay estará cargado de shows internacionales, de la mano de artistas de distintos géneros musicales.

Abriendo la agenda del mes, este sábado 2 de mayo estarán Mau y Ricky en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos), a partir de las 21:00.

Los hermanos Montaner traerán una “listening experience”, presentando en vivo las canciones que serán parte de su nuevo álbum ‘Ricky y Mau’, así como otros temas sugeridos por el público. Las entradas están a la venta en Ticketea.

Las agrupaciones mexicanas Desierto Drive y PXNDX Vive, conformada por ex integrantes de la reconocida banda PXNDX, se estará presentando el 3 de mayo en Vöudevil (Mcal. Estigarribia c/ EE.UU). El show será a partir de las 19:00 y las entradas se venden en Ticketea.

El emblemático dúo australiano Air Supply estará el 7 de mayo en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón) con el show de celebración de sus 50 años de carrera.

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El grupo de soft rock conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock traerá los éxitos que han marcado su carrera. Las entradas están a la venta en Tuti.

José Luis “El Puma” Rodríguez, uno de los artistas más emblemáticos de la música romántica en español, llegará nuevamente a Paraguay el próximo 12 de mayo.

El concierto será en el Arena Asunción (Avda. Eusebio Ayala y Pasaje Tembetary), a partir de las 21:00. Las entradas se pueden adquirir a través de linke-arte.com.

Esa misma noche, en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros) se estará presentando la agrupación polaca de death metal Vader. Los accesos se habilitarán a las 19:30 y las entradas anticipadas se pueden adquirir en Tuti.

El metal también resonará el próximo 13 de mayo en el Puerto de Asunción, con el regreso de la agrupación estadounidense Korn. El show también tendrá en escena a los grupos Spiritbox y Seven Hours After Violence. El inicio del show está previsto para las 20:00 y las entradas se pueden adquirir en Ticketea.

El 14 de mayo estará el grupo español Mocedades, trayendo sus canciones emblemáticas para la previa del Día de las Madres. Del show también será parte el cantante mexicano Alex Fernández, hijo del reconocido Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández.

El concierto será en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) a partir de las 21:00. Las entradas se venden en Ticketea.

El viernes 15 de mayo, también en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay, se presentará la agrupación argentina Experiencia Queen, con su espectáculo tributo a Queen. Será a las 21:00 y las entradas se venden en Ticketea.

También el 15 de mayo estará en Asunción la banda argentina Winona Riders, trayendo por primera vez a Paraguay su propuesta de rock psicodélico y punk. El show será La Otra Bar y las entradas se venden en Tuti.

El 16 de mayo será el turno de Milo J, el artista argentino que se destaca por combinar el trap con la música folclórica. El show, enmarcado en la gira de su álbum “La vida era más corta”, será en el Puerto de Asunción. Las entradas están a la venta en Ticketea.

El festival Rock al Puerto tendrá una nueva edición el sábado 23 de mayo, a partir de las 13:00 en el Puerto de Asunción. Los artistas argentinos Andrés Calamaro, Estelares y Usted Señálemelo encabezan el cartel de esta jornada musical.

También estarán El Plan de la Mariposa, Árbol, Bulldog, junto a bandas nacionales como Paiko, LaNuestra, Pornostars, Antenna, Passiflorx, Bastianes, Tribu Sónica, Dentro del Sol y Mavi. Las entradas se venden en Ticketea.

La agenda de conciertos del mes concluirá el próximo 30 de mayo con el show del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. El artista llegará nuevamente al Jockey Club Paraguayo con su gira “Lo que el seco no dijo”. Las entradas están a la venta a través de Ticketea.