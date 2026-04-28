Carlos Sosa “El ruiseñor del Paraguay” será recordado con un concierto en su centenario

Este 29 de abril se conmemora el centenario de nacimiento de Carlos Sosa Melgarejo, el cantante y compositor de reconocidas obras folclóricas como “Ne porã che Paraguay”, “Bienvenido hermano extranjero”, “Mi retorno”, entre otras.

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El artista será recordado este miércoles con un concierto a cargo del Ensamble Folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional y su hija, la cantante Nimia Sosa. Será en el auditorio de Autores Paraguayos Asociados (APA), ubicado sobre Chile 850 entre Piribebuy y Humaitá, a partir de las 19:30.

En el concierto, que será de acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de algunas de las composiciones más emblemáticas del artista, que recorrió varios escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos.

Otras obras de Carlos Sosa que serán parte de este concierto son: “Qué lindo que está mi pueblo”, “Te vuelvo a encontrar”, “A orillas del Jejui” y “Che Paragua’y”. También se podrá escuchar “Che retãme”, una canción de Luis Alberto del Paraná, de la cual Sosa realizó la versión en guaraní.

Igualmente serán parte de este concierto “Isla Sakã”, de Mauricio Cardozo Ocampo y Santiago Cortesi; y “Malvita”, con letra y música de Herminio Giménez.

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Carlos Sosa nació en Asunción el 29 de abril de 1926. En su juventud fue jugador de fútbol, pero luego se volcó al arte como actor, músico y poeta, siendo parte de las veladas artísticas.

Formó familia con la actriz Máxima Lugo, conocida como “La reina de las veladas”, y varios intérpretes han grabado sus obras. Falleció en Asunción, a los 63 años, el 10 de junio de 1989.