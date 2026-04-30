Kchiporros vuelve a inscribir a Paraguay entre los nominados a los Premios Gardel

Kchiporros volvió a inscribir a Paraguay entre los nominados a los Premios Gardel, el reconocimiento otorgado por la Cámara Argentina de la Música Grabada - CAPIF. La agrupación paraguaya competirá por el premio al Mejor Álbum Grupo Tropical/ Cumbia por “Todo el mundo está kaliente!”.

En esta categoría compite con la agrupación La Delio Valdez y su álbum “El desvelo”, así como con Un poco de ruido, Pinky SD y Uriel Lozano por el álbum “Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco”.

La nominación de Kchiporros a los Premios Gardel se debe a que su álbum “Todo el mundo está kaliente!” fue editado bajo el sello argentino PopArt Discos, con el cual la agrupación paraguaya viene trabajando desde el año 2023.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de mayo. Entre los más nominados de esta edición se encuentran Milo J con 17 candidaturas, Lali con 10 nominaciones, Miranda! con 9 nominaciones, Ca7riel y Paco Amoroso con 8 nominaciones, Babasónicos y Trueno con 6 candidaturas cada uno.

Otras presencias paraguayas en los Premios Gardel

En el año 2020, la cantante paraguaya Mirta Noemí Talavera obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum de Chamamé por “Che Mba’epu”, un álbum que realizó en conjunto con el dúo correntino Las Hermanas Vera.

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En ese año, también fue nominada la pianista paraguaya Chiara D’Odorico por su álbum “Purahéi Che Retãgua”, que compitió en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica.